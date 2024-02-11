Bir kez yapınca hep yapmak isteyeceksiniz! Vişneli pasta yapmak meğer bu kadar basitmiş

Evde pastacılığa ilgi duyanlar için müjde! Pastanelerdeki pahalı fiyat etiketlerinden kurtulup, kendi mutfağınızda misafirlerinizi şaşırtacak bir lezzet deneyimi yaşamaya ne dersiniz? Almanya'nın 1930'lardan beri ünlü ve sevilen tatlarından biri olan Vişneli Karaorman Pastası, hem görünümüyle hem de lezzetiyle sofralarınıza şıklık katacak.

Geleneksel Alman pastası olan Vişneli Karaorman Pastası, çikolata ve vişnenin eşsiz uyumuyla ön plana çıkıyor. İşte bu muazzam lezzetin püf noktaları ve yapılışı:

Un, toz şeker, kakao, kabartma tozu, tuz, sıvı yağ, ayran, yumurta, vanilya ve sıcak suyu karıştırın.

Karışımı iki eşit parçaya ayırarak 200 derecede 45 dakika pişirin.

Vişne Şurubu İçin:

Toz şeker, su ve vişne suyu ile şurubu hazırlayın.

Frosting İçin:

Krema ve pudra şekerini katılaşana kadar çırpıp buzdolabında bekletin.





Çikolata Çit İçin:

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin, ince tabaka halinde sürüp rulo şeklinde sarıp dondurun.

Yapılış:

Pandispanya kekinin alt bölümünü vişne şurubu ile ıslatın.

Üzerine hazırlanan frostingi sürün.

Kesilmiş vişneleri ekleyerek üst katı yerleştirin.

Çikolata çitlerle pastanızı süsleyerek servis edin.

Ev yapımı Vişneli Karaorman Pastası, özel günlerinizde ve misafirleriniz için harika bir seçenek olacak. Hem yapımı kolay, hem de görünümü ve lezzetiyle unutulmaz bir tatlı deneyimi sunacak olan bu tarif, sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak. Kendi ellerinizle hazırlayarak sevdiklerinizi şaşırtabilir ve onlara unutulmaz bir tatlı keyfi yaşatabilirsiniz!