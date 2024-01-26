Bir video ile hayatları değişti! Evde o sebzeden altın üretiyorlar

Cemil Şahin ve Haluk Arlı, çeşitli çöp ve hurdacılardan temin ettikleri elektronik atıkları evlerine getirip ayrıştırıyorlar. Ardından, bu atıkları sıvı hale getirerek altını çöktürüyorlar. İlginç olan kısım ise altını ayrıştırmak için kullandıkları yöntem: İçi oyulmuş patates!

GÜNDE 1 GRAM ALTIN ELDE EDİYORLAR





Elektronik atıklardan elde ettikleri çökeltiyi içi oyulmuş patatesin içine yerleştiren ikili, bu karışımı yoğun ısı altında ısıtarak altını ayrıştırıyorlar. Bu benzersiz yöntemle her gün 1 gram altın üreten Cemil Şahin ve Haluk Arlı, sadece evlerinde biriken atıkları kullanarak kendi altınlarını oluşturmanın mutluluğunu yaşıyorlar.



İkilinin bu yöntemi, sadece kendi ihtiyaçları için değil, aynı zamanda çevre dostu bir alternatif oluşturması bakımından da dikkat çekiyor. Elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde etmek için belirli formüller kullandıklarını belirten Haluk Arlı, bu sayede çevreye zarar vermeden doğal kaynakları kullanmanın önemini vurguladı.



Cemil Şahin ve Haluk Arlı'nın evde altın üretimi, sıra dışı ve çevre dostu bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Elektronik atıkların kullanılabilirliğini keşfeden ikili, herkesin evde kolayca altın üretebileceğine inanıyor ve bu yöntemin yaygınlaşmasını hedefliyor. Cemil Şahin, "Avrupalı yapabiliyorsa biz neden yapmayalım" diyerek, kendilerinin de bu başarıyı patatesle elde ettikleri altınla kanıtladıklarını ifade ediyor.

