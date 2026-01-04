Bisiklet Tamircisinden Antrenöre: Süleyman Yıldız'ın Başarı Yolculuğu

Kariyer ve eğitim

Bisiklet tamirciliğinden aldığı ilhamla spora yönelen Süleyman Yıldız, azim ve disiplinle saha tecrübesini akademik eğitimle birleştirerek antrenörlüğe uzandı. Yaklaşık 10 yıl bisiklet tamirciliği yapan Yıldız, profesyonel sporculardan etkilendikten sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden mezun oldu ve saha deneyimini kuramsal bilgiyle pekiştirdi.

Süleyman Yıldız: Bu spora ilgim bir sporcu olarak değil, bir tamirci çırağı olarak başladı. Yaklaşık 10 yıl tamirci çıraklığı yaptım. Tamirci çıraklığı yaparken bisikletin teknik altyapısını sahada yaşayarak öğrendim. Çalıştığım dükkana gelen profesyonel sporculardan etkilenerek bu spora yöneldim. Bu ilgi zamanla profesyonel bir sporculuk kariyerine dönüştü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’nda 8 yıl boyunca aktif olarak sporculuk yaptım. Sporculuk hayatımda takımımla birlikte Gaziantep’i ulusal arenada birçok başarıda temsil ettim. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünden mezun oldum. Ardından Sporculuk hayatım boyunca Emrah Gezen’den hem sportif hem de kariyerim mesleki anlamda birçok önemli yardımlar aldım. Şu anda 3. kademe antrenörlük belgesine sahibim. Sahadaki deneyimi akademik bilgiyle birleştirerek antrenörlük ve teknik sorumluluk alanında yetkinlik kazandım. 2023 yılında Hollanda’da düzenlenen Avrupa Yol Bisiklet Şampiyonası’nda milli takım mekanisyeni olarak ülkemi temsil ettim. Halen sporcusu olarak yetiştiğim Gaziantep Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’nda antrenör olarak görev yapmaktayım. Bisiklet sporuna hizmet etmeyi, genç sporcuların gelişimine katkı sunmayı, Gaziantep’i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. En büyük hedefim ve hayalim ülkemi ve şehrimi en güzel şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyorum

Antrenörlükte elde edilen başarılar

Yıldız, antrenörlük kariyerinde kısa sürede dikkate değer sonuçlar aldı. Yetiştirdiği sporcularla çıktığı ilk yarışmada U15 kadınlar kategorisinde Türkiye 4.’lüğü elde edildi. İkinci yarışmada ise U17 kadınlar klasmanında takım halinde Türkiye birinciliği kazanıldı. 2025 sezonunda ise ekip; U17 kadınlar kategorisinde Türkiye ikinciliği ve U15 kadınlar bireysel yol yarışında Türkiye ikinciliği elde etti.

Süleyman Yıldız: Sporcu olarak yetiştiğim kulüpte antrenör olarak çıktığım ilk yarışmada U15 kadınlarda Türkiye 4.’lüğü elde ettik. Antrenör olarak çıktığım ikinci yarışmada ise U17 kadınlar klasmanında takım halinde Türkiye 1.’si olduk. Buradan topladığımız puanlarla 2025 sezonunu U17 kadınlarda Türkiye 2.’si olarak tamamladık. Bunun haricinde ise U15 kadınlarda bireysel kategoride yol yarışmasında Türkiye 2.’liği elde ettik. Kriteryum yarışlarında Türkiye 4.’lüğü elde ettik. O tamirci çırağındaki çocuk büyüdü. Buralara gelmek için çok yol katettik. Çok çalıştık ama bu hikaye burada bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Bizi her zaman destekleyen, arkamızda duran, sporu ve sporcunun yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Sporcuların değerlendirmeleri

İkra Ercin Karataş: Süleyman hocamla beraber çalışmak çok güzel bir duygu. Onun sayesinde bu sezonunki 2024-2025 yol yarışlarında daha iyi dereceler aldık. İlk yarışımızda derece alamadık. Son dakika dereceyi kaçırdık ama Süleyman hocamızın gelmesiyle ve yaptığımız antrenmanlar sayesinde daha iyi dereceler elde ettik ve kendimizi göstermemizde bir fırsat oldu.

Abdulkerim Büyüktaş: Kendisi çok bilgili ve çok deneyimli bir antrenör. Önceden 8 yıl bu sporu yaptığı için bize bilgilerini çok güzel bir şekilde aktarıyor. Biz de bunları elimizden geldiğince uyguluyoruz. Bunun sayesinde 2025 sezonunu başarıyla kapattık. Kupalarla, madalyalarla kapattık. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Özetle, Süleyman Yıldız hem saha hem de akademik birikimini kullanarak Gaziantep adına ulusal düzeyde dereceler kazandırdı ve genç sporcular yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

