Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı

Bitlis'te yoğun kar sonrası çatılarda biriken kar kütleleri ana caddelerde düşerek kısa süreli paniğe neden oldu; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:37
Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı

Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışının ardından binaların çatılarında biriken kar kütleleri, zaman zaman büyük gürültüyle aşağı düştü.

Kısa süreli panik yaşandı

Aniden meydana gelen olaylar çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle ana cadde ve sokaklarda yaşanan kar düşmeleri sırasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Şans eseri olaylarda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi, ancak çatı saçaklarında ve yüksek binalarda biriken karların risk oluşturduğu vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BİNALARIN ÇATILARINDA BİRİKEN KAR KÜTLELERİ...

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BİNALARIN ÇATILARINDA BİRİKEN KAR KÜTLELERİ, ZAMAN ZAMAN BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE AŞAĞI DÜŞÜYOR.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BİNALARIN ÇATILARINDA BİRİKEN KAR KÜTLELERİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
2
İlkadım'da Metruk Yapı Operasyonu: 2 Yılda 79 Bina Yıkıldı
3
Muğla Büyükşehir’den deniz temizliğine 5 yeni atık alım teknesi
4
Melek Mızrak Subaşı: Bilecik'te çöp konteynırları yenilenmeli
5
Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
6
Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı
7
Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları