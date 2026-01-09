Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı
Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışının ardından binaların çatılarında biriken kar kütleleri, zaman zaman büyük gürültüyle aşağı düştü.
Kısa süreli panik yaşandı
Aniden meydana gelen olaylar çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle ana cadde ve sokaklarda yaşanan kar düşmeleri sırasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Şans eseri olaylarda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi, ancak çatı saçaklarında ve yüksek binalarda biriken karların risk oluşturduğu vurgulandı.
Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
