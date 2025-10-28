Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Black Friday 2025, Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak; pek çok marka Kasım boyunca erken kampanyalar düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 13:29
Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Black Friday 2025 Ne Zaman?

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte perakende sektörü ve milyonlarca tüketicinin gözü yılın en büyük alışveriş etkinliğine çevrildi. Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak bilinen Black Friday için geri sayım başladı. Hem fiziksel mağazalar hem de e-ticaret siteleri, en iddialı kampanyalarını hazırlıyor.

Resmi Başlangıç Tarihi

Geleneksel olarak Şükran Günü'nü izleyen ilk Cuma günü düzenlenen Black Friday, bu geleneğe göre 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak. Bu tarih, yüksek fiyatlı elektronik ve sezonluk giyim alışverişleri için özellikle öne çıkıyor.

Efsane Cuma İndirimleri Sadece Tek Gün Mü?

Teknik olarak Black Friday günü 28 Kasım olarak işaretlense de, son yıllarda artan rekabet nedeniyle dönem bir alışveriş festivaline dönüştü. Birçok marka, kampanyaları "Efsane Kasım" veya "Beklenen İndirimler" gibi isimlerle ay geneline yayıyor.

Bu nedenle, ilk indirim sinyallerinin Kasım ayının ortasından itibaren "erken erişim" veya "ısıtma kampanyaları" adı altında gelmesi bekleniyor. Ancak en keskin ve kapsamlı indirimlerin zirve günü 28 Kasım Cuma olacak ve kampanyaların 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe denk gelen Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile birleşerek hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Kasım Ayı İndirimleri Hangi Kategorilerde?

Black Friday döneminde iğneden ipliğe birçok kategoriye indirimler geliyor, fakat bu yıl da en güçlü talep elektronik kategorisinde bekleniyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, akıllı saatler ve televizyonlar tüketicilerin öncelikli listesinde yer alırken, ardından giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorileri öne çıkacak.

Tüketicilerin ihtiyaç listelerini belirlemesi, bütçelerini planlaması ve kampanyaları takip etmesi bu yıl da kazançlı alışveriş için kilit olacak. Alarmınızı 28 Kasım 2025 Cuma gününe kurun.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor
2
Şanlıurfa'da Öğrencilerden Gazze'ye Destek: 46 Bin Lira Bağış
3
Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı
4
Uluslararası Ankara Caz Festivali, Kerem Görsev Trio Konseriyle Başladı
5
Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 Sanat Sezonuna Merhaba Dedi
6
1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları
7
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar