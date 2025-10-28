Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Black Friday 2025 Ne Zaman?

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte perakende sektörü ve milyonlarca tüketicinin gözü yılın en büyük alışveriş etkinliğine çevrildi. Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak bilinen Black Friday için geri sayım başladı. Hem fiziksel mağazalar hem de e-ticaret siteleri, en iddialı kampanyalarını hazırlıyor.

Resmi Başlangıç Tarihi

Geleneksel olarak Şükran Günü'nü izleyen ilk Cuma günü düzenlenen Black Friday, bu geleneğe göre 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak. Bu tarih, yüksek fiyatlı elektronik ve sezonluk giyim alışverişleri için özellikle öne çıkıyor.

Efsane Cuma İndirimleri Sadece Tek Gün Mü?

Teknik olarak Black Friday günü 28 Kasım olarak işaretlense de, son yıllarda artan rekabet nedeniyle dönem bir alışveriş festivaline dönüştü. Birçok marka, kampanyaları "Efsane Kasım" veya "Beklenen İndirimler" gibi isimlerle ay geneline yayıyor.

Bu nedenle, ilk indirim sinyallerinin Kasım ayının ortasından itibaren "erken erişim" veya "ısıtma kampanyaları" adı altında gelmesi bekleniyor. Ancak en keskin ve kapsamlı indirimlerin zirve günü 28 Kasım Cuma olacak ve kampanyaların 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe denk gelen Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile birleşerek hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Kasım Ayı İndirimleri Hangi Kategorilerde?

Black Friday döneminde iğneden ipliğe birçok kategoriye indirimler geliyor, fakat bu yıl da en güçlü talep elektronik kategorisinde bekleniyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, akıllı saatler ve televizyonlar tüketicilerin öncelikli listesinde yer alırken, ardından giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorileri öne çıkacak.

Tüketicilerin ihtiyaç listelerini belirlemesi, bütçelerini planlaması ve kampanyaları takip etmesi bu yıl da kazançlı alışveriş için kilit olacak. Alarmınızı 28 Kasım 2025 Cuma gününe kurun.