Bodrum'da 9. Hamsi Festivali'nde 3 Ton Hamsi Dağıtıldı

Bodrum'da düzenlenen 9. Hamsi Festivali'nde 3 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Festival, müzik ve kültürel etkinliklerle renklendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:33
Bodrum'da 9. Hamsi Festivali'nde 3 Ton Hamsi Dağıtıldı

Bodrum'da 9. Hamsi Festivali'nde 3 Ton Hamsi İkramı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9.'su düzenlenen "Hamsi Festivali", katılımcılara tam 3 ton hamsi ikram edilerek büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla, Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle gerçekleşti.

İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde, hamsi yemek isteyen vatanda şlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler ayrıca, alanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtım ve satışına da katıldılar.

Etkinlikte Eğlenceli Anlar Yaşandı

Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivalde, katılımcılar horon oynayarak keyifli anlar yaşadı. Folklor gösterileri de etkinliğe renk kattı. Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe katılanlara ve destek veren herkese teşekkür etti.

Derneğin sözcüsü Yener Çelik; festivalin, geleneksel kültür ve değerlerin yeni nesillere aktarılması yönünde önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Katılımcılar arasında, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gibi önemli isimler de yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler...

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, İskele Meydanı'nda festival düzenlendi. Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı, vatandaşların horon oynadığı ve folklor gösterilerinin sahnelendiği "Hamsi Festivali"nde, katılımcılara 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler...

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, İskele Meydanı'nda festival düzenlendi. Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı, vatandaşların horon oynadığı ve folklor gösterilerinin sahnelendiği "Hamsi Festivali"nde, katılımcılara 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

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