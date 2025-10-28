Bodrum'da 'Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü' Sergisi Açıldı

Bodrum Kalesi İtalyan Kulesi'nde açılan sergi, 111 sikke üzerinden drahmi birimleriyle antik dönemdeki alım gücünü ve enflasyon değişimini anlatıyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 17:48
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi" projesi kapsamında düzenlenen "Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü" sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Serginin açılışı, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki İtalyan Kulesi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve davetliler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından protokol sergi alanını gezerek, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hande Savaş'tan sergi hakkında bilgi aldı.

Serginin içeriği

Sergide, drahminin alt ve üst birimleri ile birlikte görsel materyaller kullanılarak, yüzyıllara göre alım gücündeki değişim ve çeşitli ürünlerin kaç drahmiye karşılık geldiği ziyaretçilere anlatılıyor. Toplam 111 sikke üzerinden hazırlanan düzenleme, antik dönemdeki parasal değerleri ve enflasyon etkilerini somut örneklerle aktarıyor.

