Bodrum'da Deniz Çekildi: Gümbet ve Bitez'te 3-5 Metre Geri Çekilme
Sahil şeridinde gözlemlenen çekilme ve oluşan adacıklar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz çekilmesi gerçekleşti.
Sahil şeridinde deniz suyunun yer yer 3 ila 5 metre arasında geri çekildiği gözlemlendi.
Denizin çekilmesiyle birlikte Bitez sahilinde, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.
Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilen deniz tabanının ortaya çıktığı, sahilin bazı bölgelerinde küçük adacıklar bulunduğu görüldü.
