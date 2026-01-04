DOLAR
Bodrum'da Deniz Çekildi: Gümbet ve Bitez'te 3-5 Metre Geri Çekilme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz 3 ila 5 metre çekildi; Bitez'de kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta küçük bir adacık oluştu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:10
Sahil şeridinde gözlemlenen çekilme ve oluşan adacıklar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz çekilmesi gerçekleşti.

Sahil şeridinde deniz suyunun yer yer 3 ila 5 metre arasında geri çekildiği gözlemlendi.

Denizin çekilmesiyle birlikte Bitez sahilinde, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilen deniz tabanının ortaya çıktığı, sahilin bazı bölgelerinde küçük adacıklar bulunduğu görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

