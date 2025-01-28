Bodrum'da Neyzen Tevfik Anısına Anma Töreni

Bodrum'da Neyzen Tevfik Anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, ney ustası ve hiciv şairi Tevfik Kolaylı'yı vefatının 72. yılında anlamak için bir araya geldi. Neyini ustalıkla üfleyerek "Neyzen Tevfik" olarak tanınan sanatçının anısına düzenlenen etkinlikte, doğum yeri olan Bodrum'da sevgi dolu bir tören gerçekleştirildi.

Anma Töreninde Duygusal Anlar

Bodrum Belediyesi, Neyzen Tevfik’in adını taşıyan caddede bulunan heykelinin önünde bir anma etkinliği düzenledi. Törende düzenlenen konuşmada, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Neyzen Tevfik’i sevgi ve özlemle andıklarını belirtti.

Çakaloğlu, Bodrum'un tarih boyunca birçok değerli sanatçıya ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Bu kadim topraklara ayak basan, denizin kokusunu içine çeken ve büyülü atmosferinde yaşayan her sanatçı, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Neyzen Tevfik de bu isimlerden biriydi. Hayata karşı muhalif bir duruşu, nüktedan diliyle tanınan Neyzen, hayat yolculuğunda kavga yerine insan sevgisini göstermiştir" dedi.

Vokalde Candan Özden'in Performansı

Anma etkinliğine katılan vatandaşlara, ney sanatçısı Candan Özden tarafından bir dinleti sunuldu. Neyzen Tevfik’in özlemi, müziğin büyüsü eşliğinde bir kez daha yaşatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ney ustası ve hiciv şairi Tevfik Kolaylı vefatının 72'nci yılında anıldı. Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, törende konuşma yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ney ustası ve hiciv şairi Tevfik Kolaylı vefatının 72'nci yılında anıldı. Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, törende konuşma yaptı.