DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Bodrum-Kaş Denizlerinde Fırtına Uyarısı: Balıkçılara Dikkat Çağrısı

Meteoroloji 4. Bölge, Bodrum-Kaş arasında 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına uyarısı yaptı; balıkçılar ve denizciler tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:05
Bodrum-Kaş Denizlerinde Fırtına Uyarısı: Balıkçılara Dikkat Çağrısı

Bodrum-Kaş Denizlerinde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den bölgesel uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada özellikle balıkçılar ve denizcilerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada yer alan değerlendirme şöyle: "Rüzgarın; yarın (Salı) günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (08.01.2026) akşam saatlerinde kuzeyinde güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yetkililer, deniz trafiğini ve hava durumunu takip etmeyi, riskli denizde seferlerden kaçınmayı ve gerekli güvenlik önlemlerini almayı öneriyor.

BODRUM-KAŞ ARASINDA DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

BODRUM-KAŞ ARASINDA DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engelli Bireylerin Sorunları Antalya'da Masaya Yatırıldı
2
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
3
Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi
4
Malatya'da Konut, Rezerv Alan ve Sanayi Çalışmaları Hız Kazandı
5
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi
6
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş Toprağa Verildi
7
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları