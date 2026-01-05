Bodrum-Kaş Denizlerinde Fırtına Uyarısı: Balıkçılara Dikkat Çağrısı

Bodrum-Kaş Denizlerinde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den bölgesel uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada özellikle balıkçılar ve denizcilerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada yer alan değerlendirme şöyle: "Rüzgarın; yarın (Salı) günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (08.01.2026) akşam saatlerinde kuzeyinde güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yetkililer, deniz trafiğini ve hava durumunu takip etmeyi, riskli denizde seferlerden kaçınmayı ve gerekli güvenlik önlemlerini almayı öneriyor.

