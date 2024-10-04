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Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda 'Gelin Takımı' Filminin İlk Gösterimi İstanköy'de Yapıldı

Bodrum Türk Filmleri Haftası, İstanköy'de 'Gelin Takımı' filminin prömiyerine ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 01:04
Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda 'Gelin Takımı' Filminin İlk Gösterimi İstanköy'de Yapıldı

Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda Önemli Bir Etkinlik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12. kez düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın ilk gösterimi, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda 'Gelin Takımı' filmi ile gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleri, DenizBank'ın ana sponsorluğu ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) organizasyonunda düzenlenen etkinlik, zengin içerikli programı ile dikkat çekti.

Katılımcılar İstanköy'e Gitti

Etkinlikler çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve birçok ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen, öğle saatlerinde feribotla Bodrum Cruise Port Limanı’ndan hareket ederek İstanköy Adası'na ulaştı.

İstanköy'de belediye yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan gruptan bir kısmı, bölgedeki bir restoranda düzenlenen kokteyle katıldı.

Birol Güven'den Açıklama

Gecede konuşma yapan Birol Güven, İstanköy'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı ve Sinema Genel Müdürlüğü olarak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Gelin Takımı Filminin Avrupa Prömiyeri

Etkinlik, gruptakilerin trenle adayı gezmesinin ardından akşam saatlerinde Orfeas Açık Hava Sineması'nda gerçekleştirilen 'Gelin Takımı' filminin Avrupa prömiyeriyle devam etti. Filme katılan ünlü isimler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) Başkanı Cenk Sezgin, İstanköy'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kültür ve spor, ülkeleri birleştirir. Biz de iki ülkenin insanlarını elimizden gelenin en iyisiyle bir araya getirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gecede, ilk kez izleyiciyle buluşan ve 18 Ekim'de vizyona girmesi planlanan filmin başrol oyuncularından Seda Bakan ile bölge halkı hatıra fotoğrafları çektirdi.

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