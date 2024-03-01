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Boğa ve Yükselen Boğalar, Mart ayında sizi neler bekliyor? Hayaller, projeler ve tutulmalar

Boğa burcu ve yükseleni boğa olanlar, Mart ayında hayallerinize ulaşmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak, beklenmedik engeller ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz. Cesur ve kararlı olun.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:31
Boğa ve Yükselen Boğalar, Mart ayında sizi neler bekliyor? Hayaller, projeler ve tutulmalar

Boğa Burcu ve Yükseleni Boğa Olanlar İçin Mart Ayı Astroloji Yorumu

Astrolog Ayşe Aslan: Boğa burcu ve yükseleni boğa olan dostlarım. Mart ayının 10'unda, 20 derecede balık burcunda bir yeni ay oluşacak. Bu yeni ay, Mart ayının ilk önemli astrolojik olayını oluşturacak.

Yeni Ayın Etkileri

20 derecedeki balık burcundaki yeni ay, sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Bu yeni ay, hayallerinizi gerçekleştirmeniz için size ilham verecek fırsatlar sunacak. Belki uzun süredir planladığınız bir projeyi hayata geçirmek için gerekli motivasyonu bulacaksınız. Bu yeni ayın enerjisi sizi heyecanlandıracak ve belki de bir kişinin teklifi veya bir iş ortaklığı projesi gibi fırsatlar karşınıza çıkacak.

25 Mart'taki Beklenmedik Durum

Ancak bu durum fazla uzun sürmeyecek. 25 Mart'ta, terazi burcunda beklenmedik bir durum olacak. Eğer kişisel gezegenlerinizden biri 5 derecede ise, bu durumdan daha fazla etkilenebilirsiniz. Belki maddi, belki manevi, sizi aşağı çeken bir enerji hissedeceksiniz. Belki de hayata geçirmeye çalıştığınız çok önemli bir projeniz var ve sanki bu durum, projenizi hayata geçirmenizi engelliyor.

Eğer sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa ve bu durum hayallerinize ulaşmanızı engelliyorsa, hemen tedbir almalısınız. Sağlığınızla ilgili bir durum, hayallerinize ulaşmanızı engelleyen enerji olabilir. Eğer sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa, hemen harekete geçmelisiniz.

Hayallerinize Ulaşmak İçin

Belki iş arkadaşlarınız veya iş yerindeki otoriter kişiler, planlarınızı saçma olarak görebilirler. İlk etapta size çok güvenmeyebilirler. Ancak, hayallerinize ulaşmak için bir kapı açıldı ve 25 Mart'ta sanki bunu durduran bir enerji var. Sanki hayallerinize ulaşmanızı engelleyen bir enerji var. Bu durumda, hayallerinize ulaşmak için koşullarınızı hızlı bir şekilde yenilemelisiniz.

Satürn, hayalleriniz için sorumlu olan gezegen olarak bilinir. Bu hayallerinize ulaşmak için kapıyı aralayacak. Nisan ayındaki tutulma, kaderin kapıyı ardına kadar aralayacağı bir dönem olacak. Ne kadar cesaretli olursanız, o fırsatı o kadar çabuk yakalayabilirsiniz.

Sonuç

Boğa burcu, genellikle temkinli bir burçtur ve gözü görmediği zaman, uzun vadeli planlarına netlik ister. Ancak, burada somut delili beklememek ve planlarınızı hemen göstermek gerektiğini söyleyen bir gökyüzü var. Koç burcundaki bu tutulmalar, sizi 12. evinizde biraz daha fazla etkileyecek.

Çevrenizdeki arkadaşlarınız, size burada bir fırsat olduğunu söylerken, siz onu sanki yokmuş gibi görüyorsunuz. Ancak, burada bir fırsat var ve bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Jüpiter, hala burcunuzda devam ediyor ve Uranüs'le bir kavuşumu olacak. Bu kavuşum gelmeden önce, hayallerinize ulaşmak için hızlı bir şekilde harekete geçmelisiniz.

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