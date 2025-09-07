DOLAR
Boğazkesen Camisi'nde Restorasyon Sürüyor: İbadet 2026'nın İlk Yarısında Hedefleniyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören tarihi Boğazkesen Camisi'nin restorasyonu sürüyor; yeniden ibadete açılma hedefi 2026'nın ilk yarısı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:22
Boğazkesen Camisi'nde Restorasyon Sürüyor: İbadet 2026'nın İlk Yarısında Hedefleniyor

Boğazkesen Camisi'nde restorasyon sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Boğazkesen Camisi'nin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla caminin yeniden ibadete açılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dulkadiroğlu ilçesindeki Ekmekçi Mahallesi'nde bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli camide yürütülen restorasyon çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında, 15. yüzyıldan günümüze ulaşan yapının zaman içinde çeşitli restorasyonlara uğradığı, ancak 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar aldığı vurgulandı.

Ufuk Sekmen, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, restorasyonun zamanla daha dayanıklı bir yapı oluşturmayı amaçladığını aktardı.

"Ekibimize ve yüklenici firmamıza burada verdiği yoğun emekten dolayı başkanımız adına teşekkür ediyorum. Burada yoğun bir çalışmanın devam ettiğini gözlemledik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar ciddi bir çalışma yapıp nihai çalışmaları da 2026 yılının ilk yarısında bitirmeyi ve bu tarihi yapının bundan sonraki süreçlerde daha dayanıklı bir şekilde Kahramanmaraş'ımızın ve halkımızın ibadetine açık kalmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, tarihi caminin bölge kültür mirası olarak korunması ve ibadete yeniden açılması amaçlanıyor.

