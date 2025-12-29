Bolu’da Yoğun Kar: Kent Merkezinde 50 cm — Başkan Özcan 'Hiç Kimse Panik Yapmasın'

Bolu’da kar hayatı felç etti: Merkezde 50 santimetre, yükseklerde 1 metre

Bolu’da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde yer yer 1 metreye ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle birçok ara sokak ve çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ana arterleri önceliklendirerek çalışırken, ara sokaklarda da müdahaleler kademeli olarak devam ediyor.

Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan uyarı ve bilgilendirme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bolu’muzda yoğun bir kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı merkezde yarım metreyi aşmış durumda. Belediye sınırlarımız içerisinde yaklaşık bin 200 kilometrelik bir yol ağımız bulunuyor. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. An itibarıyla kardan etkilenmeyen komşu belediyelerimizden de destek araçları gelmeye başladı. Acil bir işi olmayan vatandaşlarımızdan evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. İlk etapta ana arterleri açık tutmaya çalışıyoruz. Ara sokaklarımıza da girmeye başladık. Hiç kimse panik yapmasın; planlı ve koordinasyonlu bir şekilde çalışıyoruz," dedi.

Yetkililer, vatandaşları gereksiz yere yola çıkmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor. Belediye ekiplerinin yoğun mesaisi ve komşu belediyelerden gelen destek ekipleriyle birlikte kış şartlarına karşı süregelen müdahale devam ediyor.

