Demirözü Kızak Festivali: Eksi 20'de Halay ve Kızak Keyfi

Demirözü'de düzenlenen Kızak Festivali, eksi 20 derecede kızak kayma, davul zurna eşliğinde halay ve sucuk ekmek ikramlarıyla renkli görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 00:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 01:13
Bayburt’un Demirözü ilçesinde düzenlenen Kızak Festivali, dondurucu soğukta renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kızakla kayıldı, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

İkinci yılında coşku

İkincisi düzenlenen festival, soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, Bayburtlu vatandaşlar dik yokuşlardan kızaklarla kaydı.

Etkinlik alanı ve ikramlar

Demirözü Belediyesince Eski TOKİ Yolu mevkiinde organize edilen festivalde kimi vatandaşlar ateş çukurları başında sohbet ederek ısınmayı seçti, kimileri ise müzik eşliğinde karşılıklı oyunlar oynadı. Belediye personelleri tarafından vatandaşlara sucuk ekmek ve sıcak içecek ikram edildi.

Katılımcıların görüşleri

Festivale katılanlar organizasyondan memnuniyetini dile getirdi. Fatih Süngüoğlu, soğuk havanın eğlenceye dönüştürülmesinden dolayı Demirözü Belediyesine teşekkür etti. Kızağını alarak kaymaya gelen Kerim Süngüoğlu festival ortamının oldukça keyifli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Arslan Gürer ise, festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, Festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Kar, zahmet gibi gözükse de Demirözü ilçemizde bereket oluyor. Bu festivaller ekonomik olarak bütçelere zarar verse de, biz ücretsize yakın bir şekilde etkinlik düzenledik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kızak Festivalini geleneksel bir hale getireceğiz. Şu an hava eksi 20 derece. Yaklaşık 2 saattir insanlar burada kayarak eğleniyor. Bu da bizi fazlasıyla mutlu etti. Bayburt’a çok kar yağıyor. Bir metre, bir buçuk metre karın olduğu bu memlekette insanlar bunalıyor. O bunalımı bu şekilde eğlenceye dönüştürüyoruz. Mutluyuz, devamını da getireceğiz inşallah dedi.

Geceye uzanan etkinlik

Gece geç saatlere kadar süren festival, ateş başında sohbetler ve kızakla kayma etkinliklerinin ardından sona erdi.

