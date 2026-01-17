Turgutlu'da Kaza: Kütahyaspor Taraftarları Yaralı Sürücüye Koştu

Manisa Turgutlu'da kiremit yüklü traktör ile otomobil çarpıştı; sürücü araçta sıkıştı, Kütahyaspor taraftarları olay yerinde müdahale ederek yardım etti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 23:26
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 23:45
Turgutlu'da Trafik Kazası: Kütahyaspor Taraftarlarının Hızlı Müdahalesi

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışması

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ters yönden ilerleyerek yolun karşısına geçmeye çalışan kiremit yüklü bir traktör ile bir otomobilin çarpışması sonucu kazanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar meydana geldi ve otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Kaza sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü titiz müdahale ile araçta sıkışan sürücü kısa süre içinde bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kütahyaspor Taraftarlarının Duyarlı Davranışı

Kaza anında Karşıyaka deplasmanına gitmek üzere yolda olan Kütahyaspor taraftarları, olay yerine denk gelerek yardımına koştu. Taraftarlar, ekipler gelene kadar güvenlik önlemlerinin alınmasına destek verdi, yaralının sakinleştirilmesine yardımcı oldu ve çevredeki trafiğin kontrollü şekilde yönlendirilmesine katkı sağladı.

Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

7
