Tunceli'de 6,5 Aylık Hamile İçin Ekipler Seferber

Koordineli müdahale sonucu vatandaş güvenle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Türktaner Köyü Merecik Mezrası'nda, yoğun kar nedeniyle kapanan yollara rağmen 6,5 aylık hamile S.T.'ye ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Bölgeye ulaşım sağlanamaması üzerine UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, MUAK ve MUDAK ekipleri koordinasyon içinde çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi koşullarına karşın yürütülen yoğun ve koordineli müdahale ile gebe vatandaşa ulaşılabildi.

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından S.T., güvenli bir şekilde Hozat İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

