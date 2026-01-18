Tunceli'de 6,5 Aylık Hamile İçin Ekipler Seferber

Tunceli'nin Hozat ilçesi Merecik Mezrası'nda yoğun kar nedeniyle ulaşılamayan 6,5 aylık hamile S.T., UMKE, 112, AFAD, MUAK ve MUDAK ekiplerinin koordineli çalışmasıyla hastaneye nakledildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 01:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 02:05
Tunceli'de 6,5 Aylık Hamile İçin Ekipler Seferber

Tunceli'de 6,5 Aylık Hamile İçin Ekipler Seferber

Koordineli müdahale sonucu vatandaş güvenle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Türktaner Köyü Merecik Mezrası'nda, yoğun kar nedeniyle kapanan yollara rağmen 6,5 aylık hamile S.T.'ye ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Bölgeye ulaşım sağlanamaması üzerine UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, MUAK ve MUDAK ekipleri koordinasyon içinde çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi koşullarına karşın yürütülen yoğun ve koordineli müdahale ile gebe vatandaşa ulaşılabildi.

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından S.T., güvenli bir şekilde Hozat İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

TUNCELİ’DE; UMKE, 112, AFAD, MUAK VE MUDAK EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASIYLA YOĞUN KARDAN DOLAYI...

TUNCELİ’DE; UMKE, 112, AFAD, MUAK VE MUDAK EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASIYLA YOĞUN KARDAN DOLAYI KAPANAN YOLLARA RAĞMEN MERECİK MEZRASI’NDAKİ 6,5 AYLIK HAMİLE VATANDAŞA ULAŞILDI.

TUNCELİ’DE; UMKE, 112, AFAD, MUAK VE MUDAK EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASIYLA YOĞUN KARDAN DOLAYI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi
2
Tunceli'de Kapalı Yollara Rağmen Ayağı Kırılan 60 Yaşındaki Kadın Hastaneye Ulaştı
3
Tunceli'de 6,5 Aylık Hamile İçin Ekipler Seferber
4
Bolu'da Kar Yağışı Başladı: Şehir Merkezi Beyaza Büründü
5
Demirözü Kızak Festivali: Eksi 20'de Halay ve Kızak Keyfi
6
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: Karla Mücadele ve Trafik Önlemleri
7
Turgutlu'da Kaza: Kütahyaspor Taraftarları Yaralı Sürücüye Koştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları