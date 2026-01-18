Tunceli'de Kapalı Yollara Rağmen Ayağı Kırılan 60 Yaşındaki Kadın Hastaneye Ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde düşme sonucu ayağı kırılan 60 yaşındaki B.D. için sağlık ekipleri, kapanmış köy yollarını aşarak müdahalede bulundu.

Olayın ayrıntıları

Yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, zorlu arazi ve kış şartlarına rağmen köye ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede hastanın ayağında birden fazla kırık (fraktür) tespit edildi ve gerekli ilk müdahale uygulandı.

Müdahale ve nakil

İlk müdahalenin ardından B.D., güvenli şekilde Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne nakli sağlandı.

Sağlık ekiplerinin zorlu koşullardaki hızlı müdahalesi sayesinde hasta güvenli şekilde sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

