Tunceli'de Kapalı Yollara Rağmen Ayağı Kırılan 60 Yaşındaki Kadın Hastaneye Ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde düşerek ayağı kırılan 60 yaşındaki B.D., kapalı köy yollarına rağmen ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 01:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 01:49
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde düşme sonucu ayağı kırılan 60 yaşındaki B.D. için sağlık ekipleri, kapanmış köy yollarını aşarak müdahalede bulundu.

Olayın ayrıntıları

Yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, zorlu arazi ve kış şartlarına rağmen köye ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede hastanın ayağında birden fazla kırık (fraktür) tespit edildi ve gerekli ilk müdahale uygulandı.

Müdahale ve nakil

İlk müdahalenin ardından B.D., güvenli şekilde Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne nakli sağlandı.

Sağlık ekiplerinin zorlu koşullardaki hızlı müdahalesi sayesinde hasta güvenli şekilde sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

