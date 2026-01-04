Bolu'ya Ziyaretçi Akını: 1 milyon 559 bin 487 Kişi Geldi

Bolu'da bulunan milli parklar ve tabiat parkları, 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 559 bin 487 kişiyi ağırladı.

Yüz ölçümünün yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan Bolu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri konuk etti.

Ziyaretçi Dağılımı

Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı ve Sülüklügöl Tabiat Parkı 2025 yılında toplam 1 milyon 559 bin 487 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Abant Gölü Milli Parkı: 809 bin 483 ziyaretçi

Gölcük Tabiat Parkı: 412 bin 81 ziyaretçi

Yedigöller Milli Parkı: 324 bin 75 ziyaretçi

Karagöl Tabiat Parkı: 7 bin 545 ziyaretçi

Göksu Tabiat Parkı: 5 bin 109 ziyaretçi

Sülüklügöl Tabiat Parkı: 1 bin 194 ziyaretçi

En çok tercih edilen alanlar Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı oldu; en fazla ziyaretçi sayısı 809 bin 483 ile Abant'ta kaydedildi.

