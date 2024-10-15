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Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 600 Binden Fazla Ziyaretçi Akın Etti

Artvin'in gözde turistik noktası Borçka Karagöl Tabiat Parkı, bu sezon 600 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:07
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 600 Binden Fazla Ziyaretçi Akın Etti

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na Turist Akını

Artvin'de yerli ve yabancıların en çok tercih ettiği turistik yerlerden biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, bu sezonda 600 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Doğanın Güzellikleri ile Büyülenmek

İlçe merkezine sadece 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve 368 hektarlık alana yayılmış olan bu muhteşem park, sonbahar mevsiminin tüm renklerini üzerinde taşıyor. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarının göğe yansıması, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Vali Ergün: "Artvin, Mükemmel Doğasıyla Büyülüyor"

Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı ilk kez ziyaret ederken gördüklerinden etkilendiğini dile getirdi. Ergün, "Geçtiğimiz hafta Şavşat Karagöl'ü gezdik. Her yer birbirinden güzel! Artvin, orman ve su cennetidir," dedi.

Ergün, ayrıca pandemiden önce Borçka Karagöl'ün yaz aylarında 1 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, bu yıl sayının 600 bini geçtiğini ifade etti. "İnşallah bu yıl da 1 milyon ziyaretçiyi yakalarız," diye ekledi.

Ziyaretçilerin Görüşleri

Rize'den gelen Fatma Demirkıran, sonbaharın güzelliklerini görmek için geldiklerini belirtti. "Bu mevsimde burayı ziyaret etmeden tatil yaptım demeyin," dedi. Yalçın Yüksel ise, "Bu olağanüstü doğayı gördükten sonra gezimize devam edeceğiz. Her mevsim güzel ama sonbahar bir başka," diye konuştu.

Bursa'dan gelen Özlem Öztürk ise, "Bu bölge beni psikolojik olarak rahatlatıyor. Buraya herkesin gelmesi gerekiyor," dedi. Ayrıca Selda Yılmaz, "Vatanımız bir cennet, onun değerini bilip korumalıyız," diyerek hislerini dile getirdi.

Artvin’in Doğa Güzelliklerini Ön Plana Çıkarma Çalışmaları

Vali Ergün, Artvin’in doğal güzelliklerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla yürütülecek çalışmalara öncülük edeceklerini belirtti.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl...

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

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