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Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'ye Ulaştı

Bosna Hersek'ten yola çıkan Dostluk Kervanı, Edirne'de çeşitli etkinlikler ve ziyaretlerle dostluk köprüleri kuruyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:22
Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'ye Ulaştı

Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'de

24 Nisan'da Bosna Hersek'ten yola çıkan Bosna Hersek Dostluk Kervanı, Türkiye'deki son durağı olan Edirne'ye ulaştı. 42 kişilik ekip, birçok ülkenin ve Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret ettikten sonra tarihi ve turistik mekanları incelemek üzere Edirne'de bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Başkanı Jasmin İmamoviç, Selimiye Meydanı'ndaki basın toplantısında, yola çıktıktan sonraki ilk duraklarının Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehri olduğunu belirtti. İmamoviç, burada kardeş şehir oluşturarak dostluk ilişkilerinin temelini attıklarını vurguladı.

Kültürel Etkinlikler ve Ziyaretler

Kuzey Makedonya'nın ardından Yunanistan'ın Selanik şehrini geçerek Çanakkale'ye ulaştıklarını aktaran İmamoviç, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettiklerini ve burada yeni dostlar edindiklerini ifade etti. İzmirlilerle Boşnak Derneği etkinliklerinde bir araya gelerek güzel anılar biriktirdiklerini vurguladı.

Dostluk Kervanı'nın turuna devam ettiğini belirten İmamoviç, Kuşadası, Bodrum, Alaçatı ve Çeşme'de de durakladıklarına dikkat çekti. Son olarak Edirne'deki ziyaretleri sırasında dostluk köprülerini daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Dostluk ve İşbirliği Amacı

İmamoviç, üç yıldır devam eden bu projede yer alan dağcılarla birlikte etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve Türk kültürüyle Boşnakların yaşadığı köyleri ziyaret ettiklerini dile getirdi. “Amacımız, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve yeni dostluklar kurmaktır.” diyerek projenin önemine dikkat çekti.

Dostluk Kervanı'nın, 5 Mayıs'ta tekrar Bosna Hersek'e döneceği öğrenildi.

"Bosna Hersek Dostluk Kervanı", Türkiye'deki son durağı Edirne'ye ulaştı. Ülkelerinden 24 Nisan'da...

"Bosna Hersek Dostluk Kervanı", Türkiye'deki son durağı Edirne'ye ulaştı. Ülkelerinden 24 Nisan'da otobüsle yola çıkan 42 kişilik "Bosna Hersek Dostluk Kervanı", çeşitli ülkeleri ve Türkiye'deki çeşitli şehirleri ziyaret ettikten sonra Edirne'ye geldi. Kentteki tarihi ve turistik mekanları gezen kafile, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak. Dostluk Kervanı, 5 Mayıs'ta Bosna Hersek'e ulaşacak.

"Bosna Hersek Dostluk Kervanı", Türkiye'deki son durağı Edirne'ye ulaştı. Ülkelerinden 24 Nisan'da...

"Bosna Hersek Dostluk Kervanı", Türkiye'deki son durağı Edirne'ye ulaştı. Ülkelerinden 24 Nisan'da otobüsle yola çıkan 42 kişilik "Bosna Hersek Dostluk Kervanı", çeşitli ülkeleri ve Türkiye'deki çeşitli şehirleri ziyaret ettikten sonra Edirne'ye geldi. Kentteki tarihi ve turistik mekanları gezen kafile, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak. Dostluk Kervanı, 5 Mayıs'ta Bosna Hersek'e ulaşacak.

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