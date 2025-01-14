Boyabat'ta 'Çin-Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi' Açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Çin ve Türkiye’den çocukların eserlerinin yer aldığı karikatür sergisi açıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:02
Boyabat'ta 'Çin-Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi' Açıldı

Sinop'ta Uluslararası Çocuk Karikatür Sergisi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi ile Çin'den Jingfan İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen "Çin-Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi" açıldı.

Etkinliğin Detayları

Sergi, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken, sergiye Türk ve Çinli öğrenciler tarafından oluşturulan toplam 40 karikatür katıldı.

Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar

Belediye Başkanı Hasan Kara, açılışta yaptığı konuşmada ilçelerinin böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayrıca, görsel sanatlar öğretmeni karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu'nun öğrencilerinin karikatürde dünya birinciliklerine sahip olduğunu belirtti. Kara, başarılı öğrencilerin Boyabat'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Başkan Kara'nın Mesajı

Kara, "Bu önemli sergide bulunmaktan çok mutlu ve gururluyum. Çocuklarımızın çoğunluğu doğuştan yeteneklidir. Önemli olan o yetenekleri ortaya çıkarıp, geliştirebilmektir. Aşkın Hoca'mız bu başarılı öğrencileri tespit ediyor ve eğitiyor. Gönlümüz ister ki her çocuğumuz kendi yetenek ve tercih ettikleri dalda başarılı olsunlar. Aşkın Hoca'mızı ve çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Aşkın Ayrancıoğlu'nun Vurguları

Görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu ise, küçük bir ilçede yapılan karikatür çalışmalarının dünya genelinde tanınmasının önemine dikkat çekerek, "Savaşların eksik olmadığı büyüklerin dünyasında, Çinli ve Türkiye’deki çocukların sanat aracılığıyla dostluk köprüleri kurması, barış içinde kardeşçe yaşanacak bir dünya umudunu güçlendirmektedir. Eserleriyle bu dostluğa katkıda bulunan tüm çocuklara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Serginin Süresi

40 eserin yer aldığı sergi, 8 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi ile Çin'den Jingfan İlkokulu...

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi ile Çin'den Jingfan İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen karikatür sergisi açıldı. Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan "Çin-Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi"nde, Türk ve Çinli öğrenciler tarafından çizilen toplam 40 karikatür yer alıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi ile Çin'den Jingfan İlkokulu...

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi ile Çin'den Jingfan İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen karikatür sergisi açıldı. Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan "Çin-Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi"nde, Türk ve Çinli öğrenciler tarafından çizilen toplam 40 karikatür yer alıyor.

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