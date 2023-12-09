Böyle indirim yılda bir kez gelir! A101'de English Home su takımı sadece 109 TL: Döküm tencereler 329 TL'den satışa çıkıyor!

Türkiye'nin öncü perakende market zincirlerinden A101, 7 Aralık'tan itibaren başlayacak olan muazzam kampanyasıyla gram altın sahiplerine eşsiz fırsatlar sunacak. A101'in Aldın Aldın katalogları, bu hafta göz kamaştırıcı ürünleriyle müşterileri etkilemeye hazırlanıyor. İşte haftanın öne çıkan ürünleri ve fiyatları:

Televizyonlar:

- Toshiba 58" Ultra HD Android TV: 13.999 TL

- Toshiba 55' Ultra HD QLED Android TV: 16.999 TL

- Philips 55' UHD Smart Led TV: 18.499 TL

- Onvo 50' Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led TV: 9.999 TL





Tekstil ve Giyim:

- Bayan Ten Görünümlü İçi Peluş Çorap: 149 TL

- Varak Baskılı Süper Soft Çift Kişilik Battaniye: 279 TL

- Jakarlı Süper Soft Tek Kişilik Battaniye: 189 TL

- Bay / Bayan Kapüşonlu Cepli Sweatshirt: 199 TL

- Bayan Çıtçıtlı Mont: 299 TL

- Bay Atkı: 59,90 TL

- İpli Bere / Boyunluk: 37,90 TL

- Bay Balıkçı Bere: 39,90 TL

- Bayan Bere: 34,90 TL

- Çocuk Ponponlu Kulaklıklı Bere: 39,90 TL



Ev Aletleri:

- Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge: 2.199 TL

- Fakir Chaizen Inox Çay Makinesi: 1.599 TL

- Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi: 439 TL

- Arzum AR1111 Starry El Blender Seti: 749 TL

- Nisanla Saç Kesme Makinesi: 259 TL

- Nisanla Saç Kurutma Makinesi: 399 TL

- Sunny Fal Otomatik Türk Kahvesi Makinesi: 899 TL

- Nisanla 3 Başlı Hızlı Su Dalgası Maşası: 399 TL

- Flavel Dijital Baskül: 219 TL

- Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 549 TL

- Maximus DP 1200 Q Quartz Isıtıcı: 269 TL

- Kiwi Tiftifk Temizleme Makinesi: 139 TL





Elektrikli Moped:

- APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 39.990 TL

Mobilya ve Ev Tekstili:

- Çift Kişilik Baza&Başlık Seti: 6.290 TL

- Tek Kişilik Baza&Başlık Seti: 3.290 TL

- Balance Yaylı Yatak: 2.590 TL

- Relax Süngerli Yatak: 1.090 TL

- Dynamic Yaylı Yatak: 1.390 TL

- Katlanır Koltuk: 3.490 TL

- Ütü Masası: 379 TL

- Kanatlı Kurutmalık: 199 TL

- Elmas Kirli Çamaşır Sepeti: 159 TL

- Elmas Sele Sepet: 79,90 TL

- Elmas Mandal Sepeti: 22,50 TL

- Roboom Büyük Boy ABS Valiz: 649 TL

- Roboom Orta Boy ABS Valiz: 549 TL

- Roboom Kabin Boy ABS Valiz: 389 TL

- Duş Seti: 44,90 TL

- Saatli Resim Çerçevesi 4'lü: 179 TL

- Çift Renkli Klozet Fırçası: 29,90 TL

- Eşya Kutusu: 49,90 TL

- Mega Boy Hurç: 49,90 TL

- Büyük Boy Hurç: 39,90 TL

- Küçük Boy Hurç: 29,90 TL





Mutfak ve Ev Ürünleri:

- Taç Bella Döküm Basık Tencere: 499 TL

- Taç Bella Döküm Derin Tencere: 499 TL

- Taç Bella Döküm Tava: 329 TL

- Paşabahçe Saklama Kabı 1135 cc: 44,90 TL

- Geyik Figürlü Matara 500 ml: 79,90 TL

- Karma Smart Plastik Ürünler: 18,50 TL

- Poşet Mandalı 10'lu: 13,90 TL

- Motivasyon Matarası 1500 ml: 79,90 TL

- English Home Cam Su Takımı 5 Parça: 109 TL

- Keramika Kristal Kahvaltılık 400 ml: 14,90 TL

- Keramika Renkli Kalp Çerezlik: 19,90 TL

- Keramika Renkli Kupa: 24,90 TL

- Saklama Kabı 4'lü: 54,90 TL

- Maşa Seti 3'lü: 29,90 TL

- Borosilikat French Press 2'si 1 Arada: 99,90 TL

- Kahve ve Süt Köpürtücü: 44,90 TL

- Borosilikat Cam Cezve: 39,90 TL

A101'de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor! Yatırımcılara ve alışveriş tutkunlarına bir göz atmak için 7 Aralık'ı sabırsızlıkla beklemeliler.