Bozburun'da Hayalet Ağlar Denizden Başarıyla Temizlendi

Marmaris Bozburun Mahallesi Çomçalık mevkiinde tespit edilen hayalet ağlar, Muğla Tarım İl Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla denizden çıkarıldı. Temizlik, bölgedeki deniz canlılarının korunmasına önemli katkı sağladı.

Çalışmanın Detayları

Yetkililer, iki ayrı noktada tespit edilen hayalet ağların ekiplerin müdahalesiyle başarıyla çıkarıldığını bildirdi. Sökülen ağlar, deniz ekosistemi için oluşturduğu tehdit ortadan kaldırılarak su canlılarının yaşam alanları korunmuş oldu.

Yetkililerden Çağrı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bozburun Mahallesi Çomçalık mevkiinde iki ayrı noktada tespit edilen hayalet ağlar denizden başarıyla uzaklaştırılmıştır. Denizlerimizi ve su canlılarını korumak hepimizin sorumluluğu. Tüm vatandaşlarımızdan ve özellikle deniz sevdalılarından ricamızdır: Bir hayalet ağ ile karşılaştığınızda mutlaka kurumumuza bildiriniz. Gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır" denildi.

Yetkililer, denizlerin korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, balıkçılar ve diğer deniz kullanıcılarını olayları vakit kaybetmeden bildirmeye çağırdı.

