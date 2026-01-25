Ağrı Valisi Önder Bozkurt Tutak ve Hamur İlçe Ziyaretlerini Gerçekleştirdi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt Tutak ve Hamur ilçelerinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Tutak ve Hamur ilçelerinde bir dizi ziyaret ve değerlendirme gerçekleştirdi. Ziyaretlerde kamu yatırımları, güvenlik çalışmaları ve vatandaş talepleri öncelikli konular olarak ele alındı.

Tutak ziyaretinde proje ve emniyet incelemesi

Vali Bozkurt, Tutak ilçesinde Kaymakam Ahmet Coşkun ve ilçe protokolü ile Tutak Kaymakamlığı’nda bir araya geldi. İlçede yürütülen kamu yatırımları ve projeler hakkında brifing alan Vali, programı kapsamında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan yeni İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemelerde bulundu.

Vali Bozkurt, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlayan birimlerden asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı ve güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretini esnaf ve vatandaşlarla buluşarak tamamlayan Vali, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Hamur'da yeni hükümet konağı ve jandarma denetimi

Vali Bozkurt’un bir sonraki durağı Hamur oldu. Hamur’da Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı İsmet Aslan ve ilçe birim amirleriyle bir araya gelen Vali, ilçede yürütülen projeler hakkında brifing aldı. Ardından yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan yeni Hükümet Konağı binasında incelemelerde bulundu ve Belediye Başkanı İsmet Aslan’ı ziyaret etti.

Programının devamında İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Bozkurt, yürütülen asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçenin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma personeline teşekkür eden Vali, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Bozkurt’un ilçe ziyaretlerinde kamu hizmetlerinin etkinliği, güvenlik çalışmaları ve vatandaş taleplerinin öncelikli konular arasında yer aldığı bildirildi.

