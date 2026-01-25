Başçiftlik 10’uncu Kar Şenliği: Binlerce Kişi Karda Buluştu

Başçiftlik'te düzenlenen 10’uncu Kar Şenliği, kayak, kızak ve kültürel etkinliklerle binlerce kişiyi ağırladı; etkinlik bölge turizmine ve ekonomiye katkı sundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:51
Tokat’ın kış turizmiyle öne çıkan ilçesi Başçiftlik’te düzenlenen 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği, kayak, kızak ve kültürel etkinliklerle binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçe, kar ve doğa tutkunlarını yeniden ağırladı. Festival boyunca kayak ve kızak etkinlikleri, yöresel oyunlar, halk gösterileri ve çeşitli eğlencelerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çevre il ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu organizasyon, hem ilçe ekonomisine hem de bölge turizmine katkı sundu.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün Açıklaması

Tokat Valisi Abdullah Köklü açılış sonrası konuştu: " Bu sene muhteşem bir kar yağdı. Geçen yıla göre çok daha muazzam bir görüntü var. Katılımda çok fazla. İlimizin tanıtımı için bu tarz etkinlikler çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hep beraber bu coşkuyu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz"

Rektör Pro. Dr. Fatih Yılmaz'dan Uluslararası Öğrencilerle İlgili Sözler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörü Pro. Dr. Fatih Yılmaz ise "Yaklaşık 100 uluslararası öğrenci ile birlikteşenliğe katıldık. Şenlik birlikteliğin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hayatında ilk kez kara dokunan karda ayak izlerini izleyecek olan uluslararası ogrencilerimiz güzel hatıralar biriktirecekler. Hayatlarında unutamayacakları hatıralar yaşayacaklar" diye konuştu.

