Gercüş'te Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun sis, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Etkiler ve Görüş Mesafesi

Yaklaşık 15 saattir ilçeyi etkisi altına alan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Gercüş'ün tamamını kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü belirtiliyor. Bu durum, Batman ve Mardin karayolu üzerinde seyreden sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyor.

Sürücülerin Yaşadığı Zorluklar ve Uyarılar

Sürücüler, sisin dün geceden bu yana aralık vermeden sürdüğünü ve özellikle Ayrancı geçidi mevkiinde görüş açısının neredeyse sıfıra kadar indiğini bildiriyor. Trafik ekipleri ise bu güzergahı kullanacak vatandaşları kontrollü seyretmeleri ve sis farlarını mutlaka açık tutmaları konusunda uyardı.

GERCÜŞ'TE SİS ESARETİ: DÜN GECEDEN BERİ GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR