Gercüş'te Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Gercüş ilçesinde dün gece başlayan yoğun sis, yaklaşık 15 saattir etkili; görüş 5 metreye kadar düşerek Batman-Mardin karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:04
Batman'ın Gercüş ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun sis, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Etkiler ve Görüş Mesafesi

Yaklaşık 15 saattir ilçeyi etkisi altına alan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Gercüş'ün tamamını kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü belirtiliyor. Bu durum, Batman ve Mardin karayolu üzerinde seyreden sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyor.

Sürücülerin Yaşadığı Zorluklar ve Uyarılar

Sürücüler, sisin dün geceden bu yana aralık vermeden sürdüğünü ve özellikle Ayrancı geçidi mevkiinde görüş açısının neredeyse sıfıra kadar indiğini bildiriyor. Trafik ekipleri ise bu güzergahı kullanacak vatandaşları kontrollü seyretmeleri ve sis farlarını mutlaka açık tutmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

