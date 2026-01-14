Bozdoğan Belediyesi, Madran Mahallesi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması

Bozdoğan Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle Madran Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik seferberliği yürüttü.

Çalışmanın Kapsamı ve Koordinasyonu

Yağmur sonrasında yürütülen çalışmada Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde mahalledeki su arkları ve yağmur olukları başta olmak üzere genel temizliği gerçekleştirdi.

Hedefler ve Sonuçlar

Planlı çalışmalar sayesinde hem çevre sağlığı güçlendirildi hem de mahallede daha düzenli ve bakımlı bir görünüm sağlandı. Sahadaki etkin müdahale, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yerel Yönetim ve Vatandaş İlişkisi

Madran Mahallesi Muhtarı Bekir Çamdipli, yapılan hizmetten dolayı Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve tüm belediye personeline teşekkür ederek, "Yapılan çalışmalar ve Mahallemizin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan belediyemize ve ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bozdoğan Belediyesi, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda tüm mahallelerde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

