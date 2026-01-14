Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 7/24 Karla Mücadele

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar ve tipide kapanan yolları 7/24 açıyor; mahsur kalanlar kurtarıldı, hasta vatandaşlara sağlık ekiplerine ulaşım sağlandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:58
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar açılıyor, mahsur kalanlara yardım ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara da müdahale ediyor.

Arapgir ilçesi Gözeli Mahallesinde, Karayolları 85. Şube Şefliğine ait araç ve personelin yol açma çalışmaları sırasında karda mahsur kaldığı bilgisi alındı. Gelen ihbarın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından acil müdahale başlatıldı ve mahsur kalan personel ile kara saplanan araç kurtarıldı.

Arguvan ilçesi Hakverdi Mahallesi yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan araçlar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.

Kuluncak ilçesi Göğebakan Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki hasta vatandaşa, ekiplerin yolu ulaşıma açmasının ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Aynı şekilde Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi Arguça Mezrasında rahatsızlanan bir hasta da ekiplerin koordineli çalışmasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle ilçe grup yollarında yoğun mesai harcayarak, tipi nedeniyle kısa sürede yeniden kapanan yolları tekrar tekrar açmak zorunda kalıyor. Çalışmalar 7/24 esasına göre sürdürülürken, yetkililer vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliği için sahadaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

