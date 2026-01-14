Kars'ta 200 köy yolu ulaşıma kapandı

Karla mücadele ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Kars'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Merkeze bağlı 29, Akyaka'da 15, Arpaçay'da 46, Digor'da 19, Kağızman'da 15, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 33 ve Susuz'da 24 olmak üzere toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. Tipi ekiplerin çalışmalarını zaman zaman aksatırken, ulaşımın sağlanması için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Yolda mahsur kalan araçlar ise AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

