Elazığ Karakoçan'da Kar Kalınlığı Bir Metreye Yaklaştı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde etkili kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken, köy yolları kapandı ve ekipler çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:47
Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Yağışın ardından ölçülen kar kalınlığı bir metreye yaklaştı, bu durum günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bir metreye yaklaşan kar özellikle köylerde yaşayan vatandaşlara zorluklar yaşatıyor; ulaşım aksadı, yaşam standartları etkilendi.

Özel İdare Ekipleri ise kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin müdahaleleriyle ulaşımın yeniden sağlanması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

