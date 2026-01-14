Elazığ Karakoçan'da Kar Kalınlığı Bir Metreye Yaklaştı

Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Yağışın ardından ölçülen kar kalınlığı bir metreye yaklaştı, bu durum günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bir metreye yaklaşan kar özellikle köylerde yaşayan vatandaşlara zorluklar yaşatıyor; ulaşım aksadı, yaşam standartları etkilendi.

Özel İdare Ekipleri ise kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin müdahaleleriyle ulaşımın yeniden sağlanması hedefleniyor.

