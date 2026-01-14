Mansur Yavaş: Ankara'da su problemi yok

ABB Başkanı Mansur Yavaş, medyadaki su kesintisi haberlerini "dezenformasyon" olarak nitelendirip, "Ankara'da su problemi yok" dedi; iklim kırılması uyarısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, medyada yer alan su kesintisi haberlerini dezenformasyon olarak nitelendirerek Başkentlilere güven verdi. ABB konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında Yavaş, Ankara'nın su durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında öne çıkan ifadeler

Yavaş, toplantıda salonda bulunan vatandaşlara seslenerek, "Suyu kesilenler Allah rızası için elini kaldırsın. Kaldırsın elini" şeklinde konuştu. Basın toplantısında, medyaya yansıyan su kesintisi haberlerinin kasıtlı dezenformasyon olduğunu iddia etti ve "Ankara'da su problemi yok" sözünü defalarca yineledi.

Yavaş, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek bu dönemi "sıradan bir kuraklık" olarak nitelendirmediğini, bilim insanlarının adlandırmasıyla bunun bir "iklim kırılması" olduğunu söyledi. Yavaş, Birleşmiş Milletler, Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası bilim çevrelerinin uyarılarına atıf yaparak Akdeniz havzasının, içinde Türkiye'nin de olduğu kuşağın "dünyadan en hızlı kuruyan bölgesi" haline geldiğini belirtti.

Verilerle Ankara'nın su durumu

Yavaş, yağmur ve kar yağışlarının barajları istenen düzeyde doldurmadığını, buharlaşmanın arttığını ve yeraltı sularının çekildiğini ifade etti. Ankara'nın tarihinin en kurak hidrolojik dönemini yaşadığını söyleyen Yavaş, nüfus artarken barajlara gelen su miktarının azaldığını rakamlarla aktardı: 1994'te kişi başına yıllık su 41 metreküp, 2008'de 45 metreküp, 2025'te ise 19 metreküp olarak gerçekleştiğini vurguladı.

200 günlük su ve tasarruf vurgusu

Yavaş, daha önce dile getirdiği "Ankara'nın 200 günlük suyu var" ifadesine değinerek, "200 gün dediğiniz göz açıp kapatıncaya kadar geçer" uyarısında bulundu. Bu süre zarfında ciddi miktarda tasarruf sağlandığını ve gerçeği gizlemenin değil, bu gerçekle mücadele ederek Ankara'yı ayakta tutmanın görevleri olduğunu belirtti.

Son olarak Yavaş, Ankara halkının güvenini koruduklarını, kimsenin hakkını yedirmediklerini ve gündeme ilişkin tekrarlarla basına çağrıda bulunarak toplantıyı sonlandırdı: "Ankara'da şu anda su problemi yok".

