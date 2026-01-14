Antalya 2040 Ulaşım Vizyonu: Günü Değil Geleceği Kurtaran Çözümler

Antalya 2040 ulaşım vizyonu için çalıştay düzenlendi

Antalya’da ulaşım sorunlarına uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan "2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı" kapsamında tematik bir çalıştay düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki çalıştayda kentsel planlama, toplu taşıma, motorsuz ulaşım, yol ağı ve güvenliği, erişilebilirlik, çevre ve iklim, dijital hareketlilik ile ulaşım finansmanı gibi başlıklar ele alındı.

Başkan Vekili Özdemir: "Günü değil geleceği kurtaran çözümlere ihtiyaç var"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, açılış konuşmasında şehrin hızla artan nüfusu ve yıllık yaklaşık 30 milyon yerli-yabancı ziyaretçi sayısı nedeniyle artık günü değil geleceği planlayan çözümlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Özdemir, "Günü kurtaran kısa vadeli çözümler değil geleceği planlayan uzun vadeli çözümler üretiyoruz" dedi ve hem kısa vadeli önlemler hem de orta ve uzun vadeli vizyon geliştirme hedeflerini paylaştı.

Yapılan yatırımlar ve projeler

Özdemir, Antalya’nın 600 bin 165 araç sayısı ile nüfusa göre en yüksek araç yoğunluğuna sahip kentlerden biri olduğuna dikkat çekerek kentte gerçekleştirilen iyileştirmeleri sıraladı: kavşak düzenlemeleri, üst geçitler, tamamlanan köprüler, 148 akıllı kavşak, 106 ilave toplu taşım aracı ve tamamlanan 3. etap raylı sistem gibi yatırımların kentsel ulaşımda önemli katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Konyaaltı-Varsak arası 18 km uzunluğundaki 4. etap raylı sistem projesinin izinlerinin alındığını ve yapım ihalesinin yapıldığını, yatırım programına alınması halinde çalışmalara ivedilikle başlayacaklarını söyledi. Devamında Lara-Kundu bağlantılı 22 km uzunluğundaki 5. etap raylı sistem projesinin Bakanlık ön onayını aldığını aktardı.

ASKUP: Ulaşımın ötesinde bütüncül kent vizyonu

Özdemir, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı’nın (ASKUP) yalnızca bir ulaşım planı olmadığını; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği birlikte ele alan bütüncül bir kent vizyonu olduğunu ifade etti.

Veri altyapısı ve hedeflenen çıktılar

Kasım 2024 itibarıyla başlayan süreçte Antalya’nın ulaşım yapısının tüm boyutları analiz edildi. Özdemir, sürece ilişkin olarak 168 kurumla yapılan yazışmalar, sahada gerçekleştirilen sayımlar ve 9 bini aşkın anket ile güçlü bir veri altyapısı kurduklarını belirtti. Bu verilerle sahadan gelen görüş ve deneyimlerin sürece dâhil edilerek daha uygulanabilir çözümler üretilmesinin hedeflendiğini söyledi. Hedef, özel araç kullanımının dengeli yönetildiği, toplu taşımacılığın güçlendiği, yürüyüş ve bisiklet altyapısının yaygınlaştığı, çevre dostu araçların gerçek alternatif olduğu ve farklı ulaşım türlerinin birbirini tamamladığı bir Antalya ulaşım sistemi kurmak olarak açıklandı.

Proje Müdürü Boynuyoğun’dan planın faydaları

Proje Müdürü Melike Sarım Boynuyoğun, çalışmanın kapsamını, hedeflerini ve yol haritasını anlattı. Boynuyoğun, planın teknik analizleri ve süreçleri ile şehirde hem bireysel hem de toplumsal sağlık ve çevre yararına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Boynuyoğun’un ifadeleri şöyle:

"SKUP ile geliştirilen karar ve stratejiler ile seyahat mesafelerini kısaltabilir, süre ve maliyet açısından tasarruf sağlayabiliriz. Verimliliği artırıp maliyetleri optimize edebiliriz. Başta yol güvenliği olmak üzere genel güvenliği artırmayı; ulaşım kaynaklı emisyonları, hava ve gürültü kirliliğini, enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Çalıştay sonuçları

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar tematik konuları tartıştı ve plan için senaryo seçimi gerçekleştirildi. Çalıştay, Antalya’nın 2040 vizyonuna yönelik uygulamaya dönük, çok paydaşlı bir yol haritası oluşturma amacını pekiştirdi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTININ AÇILIŞINDA KONUŞAN BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, "HEDEFİMİZ; ÖZEL ARAÇ KULLANIMININ DENGELİ BİÇİMDE YÖNETİLDİĞİ, TOPLU TAŞIMANIN GÜÇLENDİRİLDİĞİ, YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE BİSİKLET ULAŞIMININ, ÇEVRE DOSTU ARAÇLARIN GERÇEK BİR ALTERNATİF HALİNE GELDİĞİ, FARKLI ULAŞIM TÜRLERİNİN BİRBİRİNİ TAMAMLADIĞI BİR ANTALYA ULAŞIM SİSTEMİ KURMAKTIR" DEDİ.