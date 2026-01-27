Bozyazı'da Dolu: Mersin'de Tarım Alanlarında Hasar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yolları, bahçeleri ve başta muz ile çilek seralarını vurdu; hasar tespiti yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 21:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 21:28
Mersin'de akşam saatlerinde Bozyazı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçenin yollarını ve bahçelerini beyaza bürüdü.

Dolu nereleri vurdu?

Gün boyunca meteorolojinin uyarısının ardından önce sabaha karşı Anamur ile Aydıncık, akşam üzeri Silifke ile Erdemli ilçelerinde dolu yağışı etkili olmuş; akşam saatlerinde bu kez Bozyazı da doludan etkilendi.

Tarımda hasar ve tespit çalışmaları

Şiddetli dolunun tarım alanlarına zarar verdiği bildirildi. Özellikle muz ve çilek seraları başta olmak üzere birçok tarım arazisinin doludan etkilendiği öğrenildi. Akşam etkili olan yağış nedeniyle hasarın boyutunun gün ağarınca netlik kazanacağı belirtildi.

Tüm ilçelerde tarım müdürlüklerinin hasar tespit çalışması yapacağı açıklandı.

Meteorolojinin uyarısı sonrasında görülen dolu yağışı, yer yer yaşamı ve üretimi olumsuz etkiledi; yetkililer hasar tespit ve müdahale hazırlıklarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

