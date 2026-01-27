Bozyazı'da Dolu: Mersin'de Tarım Alanlarında Hasar

Mersin'de akşam saatlerinde Bozyazı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçenin yollarını ve bahçelerini beyaza bürüdü.

Dolu nereleri vurdu?

Gün boyunca meteorolojinin uyarısının ardından önce sabaha karşı Anamur ile Aydıncık, akşam üzeri Silifke ile Erdemli ilçelerinde dolu yağışı etkili olmuş; akşam saatlerinde bu kez Bozyazı da doludan etkilendi.

Tarımda hasar ve tespit çalışmaları

Şiddetli dolunun tarım alanlarına zarar verdiği bildirildi. Özellikle muz ve çilek seraları başta olmak üzere birçok tarım arazisinin doludan etkilendiği öğrenildi. Akşam etkili olan yağış nedeniyle hasarın boyutunun gün ağarınca netlik kazanacağı belirtildi.

Tüm ilçelerde tarım müdürlüklerinin hasar tespit çalışması yapacağı açıklandı.

Meteorolojinin uyarısı sonrasında görülen dolu yağışı, yer yer yaşamı ve üretimi olumsuz etkiledi; yetkililer hasar tespit ve müdahale hazırlıklarını sürdürüyor.

