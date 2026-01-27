Muratpaşa’ya Erişilebilirlik Belgesi: Engelli Hizmetlerinde Örnek Uygulama

Muratpaşa Belediyesi, erişilebilirlik kriterlerini eksiksiz karşılayarak Antalya Valiliği tarafından Erişilebilirlik Belgesi ile ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:13
Muratpaşa’ya ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verildi

Muratpaşa Belediyesi, engelli bireylerin kamusal alanlara güvenli, bağımsız ve eşit erişimini esas alan çalışmalarıyla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Belge, Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Valilikte düzenlenen törenle takdim edildi.

Denetim kapsamı ve sonuçları

Antalya Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından il genelinde 2 bin 319 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlendi. Denetimler sonucunda erişilebilirlik standartlarını karşılayan kurum ve kuruluşlara belgeleri verildi. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi de kriterleri eksiksiz karşılayan kurumlar arasında yer aldı.

Denetlenen uygulamalar

Denetlenen uygulamalar arasında belediye bünyesindeki Engelsiz Kafe, görme engelliler için roman, masal ve EKPSS kitaplarının gönüllü olarak seslendirildiği "Kitaplar Konuşuyor" Ses Kayıt Stüdyosu, parklar ve işletmelerde engellilerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik özel tasarım banklar ve engelli rampaları ile Yaşlı Evleri yer aldı.

Törene katılım

Belge takdim töreni, Antalya Valisi Hulusi Şahin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene, Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş de katıldı.

