BŞEÜ’de 'Kariyerim Diyanet' Etkinliği: Müftü Ahmet Dilek Öğrencilerle Buluştu

İlahiyat Fakültesi'nde kariyer rehberliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi'nde, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile fakülte iş birliğinde düzenlenen 'Kariyerim Diyanet' etkinliği gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrenciler, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile bir araya gelerek Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı, kadroları ve bu kurum içindeki kariyer imkânları hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Program akışı ve katılımcılar

Etkinlikte İl Müftüsü Dilek, Diyanet teşkilatının hizmet alanlarını ve personele sunduğu mesleki fırsatları anlattı. Öğrencilerin yönelttiği soruların cevaplandığı bölümün ardından, İl Müftüsü Ahmet Dilek'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş ve fakültenin akademik kadrosu da katıldı.

Müftü Dilek'ten kariyer vurgusu

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Öğrencilerimizin kariyer planlamalarına katkı sunmak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sunduğu imkânları ve hizmet alanlarını tanıtmak bizim için büyük önem taşıyor' dedi. Söyleşi, öğrencilere yöneltilen sorular ve belge takdimi ile sona erdi.

