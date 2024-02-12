Bu hafta Koç ve Yükselen Koçları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Koç burcu yorumu!

Dinçer Güner: Koç ve Yükselen Koç;

Mars bu hafta Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Bu süreçte sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde canlanabilir ve yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Kova'nın sizi özgürleştiren ve yeniliklere açık kılan enerjisiyle, sizinle aynı vizyona sahip insanlarla iş birliği yapmak ve yaratıcı projeler geliştirmek için harika bir fırsat. Geleceğe yönelik hedefleriniz ve planlarınız da bu süreçte öne çıkabilir. Mars'ın gücüyle, hayallerinizi hayata geçirmek için daha atılgan ve azimli olabilirsiniz. Bu süreçte, toplumsal hassasiyetleriniz de yükselebilir ve daha duyarlı olabilirsiniz. Fakat marsın sert bir yönü de var! Bu nedenle, bu süreçte sosyal hayatınız ne kadar renkli ve eğlenceli olursa olsun, ara sıra arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar ve gerilimler yaşanabilir.