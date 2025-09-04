Bu Hafta Vizyonda 8 Film: 'Güneşin Karanlığında Kosova' Öne Çıkıyor

Bu Hafta Vizyonda 8 Film

Sinema salonları bu hafta çeşitli türlerden toplam 8 yeni filmle izleyici karşısına çıkıyor. Dramdan aksiyona, korku ve gerilimden animasyona uzanan seçkide öne çıkan yapımlar arasında Güneşin Karanlığında Kosova ve Berlin Film Festivali ödüllü Hayaller yer alıyor.

Güneşin Karanlığında Kosova

Yönetmenliğini Haktan Özkan'ın üstlendiği aksiyon, dram ve politik gerilim türündeki Güneşin Karanlığında Kosova, Balkanlar'da çıkması muhtemel büyük bir savaşı engellemek için Türk ajanlarının verdiği zorlu mücadeleyi ekrana taşıyor.

Filmin başrollerini Gökhan Tunalıgil, Ayhan Krüezi ve Ebru Taşçı paylaşıyor. Genç oyunculara Ümit Acar, Müge Ulusoy, Bora Sivri, Ali Düşenkalkar ve Ayhan Işık gibi isimler eşlik ediyor.

Hikâye, Tunalıgil'in canlandırdığı özel ajan Mirsad ile Ebru Taşçı'nın hayat verdiği Kosova İstihbarat Şefi Ayser'in, Kosova'ya yapılacak büyük bir saldırıyı önlemek için güçlerini birleştirmesini konu alıyor. Film Kosova, Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek'te çekildi.

Hayaller

Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud'un, 2025 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü alan filmi Hayaller, genç bir kızın öğretmenine duyduğu yoğun platonik aşkı merkeze alıyor.

Filmde Ella Overbye, Selome Emnetu ve Ane Dahl Torp rol alıyor. Haugerud üçlemesinin son filmi olan yapım, Johanne'in günlüğündeki yazıların yol açtığı aile içi yansımalar ve genç kızın kendini keşfetme sürecini işliyor.

Yeniden Vizyonda

Murat Şeker'in 2010 yapımı filmi Çakallarla Dans, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Tuba Ünsal, Erdal Tosun, Kemal Uçar ve Sera Tokdemir gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla yeniden beyaz perdede olacak.

Ayrıca Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği, Talat Bulut ve Mert Turak'ın başrollerini paylaştığı 2015 yapımı Mucize, yeniden vizyonda izleyiciyle buluşacak. Film, 1960'lı yıllarda darbe dönemindeki Türkiye'de fakirlik içindeki çocuklar ve öğretmenlerin hikâyesini, Egeli bir öğretmenin Anadolu'ya sürgün edilişini anlatıyor.

Animasyon severler için ise Robert Chandler ve Kim Burdon'un yönettiği 2023 yapımı Canterville'in Gizemli Şatosu takvime giriyor; film, 300 yıldır Sir Simon de Canterville'in hayaletinin yaşadığı konağa taşınan bir ailenin öyküsünü anlatıyor.

Haftanın Korku Filmleri

ABD yapımı devam filmi Korku Seansı 4: Son Ayin, Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Taissa Farmiga'nın oyuncu kadrosu ve Michael Chaves yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. The Conjuring evreninin son bölümü, Ed ve Lorraine Warren'ın son ve güçlü bir vaka ile yüzleşmesini konu alıyor.

Türk korku sinemasından Orçun Kutlu'nun yönettiği Kafir 2: Kurban, annesinin esrarengiz ölümünden yıllar sonra babasının da gizemli şekilde ölümüyle köyüne dönen genç bir kızın yaşadıklarını ekrana taşıyor.

Maskeci Kız

Yönetmen Ahmet Arpacı'nın filmi Maskeci Kız, küçük bir sahil kasabasında yaşayan ve felçli annesine bakmak için kendi yaptığı maskeleri satan genç bir kızın yaşam mücadelesini odağa alıyor. Filmde Didesu Toprak, Ercüment Sapmaz ve Rida Arslan başrolleri paylaşıyor.

Bu hafta vizyona giren 8 film, farklı zevklere hitap eden seçkisiyle sinemaseverlere geniş bir alternatif sunuyor.