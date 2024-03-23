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Bu iş için KPSS 55 puan yeter! Az önce duyuruldu: İş arayanlara müjde

Kastamonu Üniversitesi, kadrolarını güçlendirmek ve kaliteli hizmet sunumunu sürdürmek adına yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Son duyuruya göre, üniversite en az 55 KPSS puanıyla sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 23.03.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 20:57
Bu iş için KPSS 55 puan yeter! Az önce duyuruldu: İş arayanlara müjde

Kastamonu Üniversitesi, kamu kurumları arasında sözleşmeli personel alımı için duyuru yaparak dikkatleri üzerine çekti. Üniversitenin rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu ilanın detayları, kamu personeli adayları tarafından heyecanla bekleniyor.

Günümüzde, özellikle özel sektörde çalışan birçok kişi, kamu kurumlarında iş bulma imkanını araştırıyor. Bu kapsamda, belediyeler, hastaneler ve üniversiteler gibi kamu kurumları, KPSS puanı ve belirlenen şartları sağlayan adayları bünyelerine katmayı hedefliyor. Kastamonu Üniversitesi de bu kurumlar arasında yer alıyor ve en az 55 KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Kastamonu Üniversitesi'nin resmi duyurusuna göre, alımlar sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Bu da adaylar için önemli bir fırsat sunuyor çünkü sınav stresi olmadan doğrudan başvuruları değerlendirilecek. Ancak, başvuracak adayların belirlenen KPSS puanı şartını sağlamaları gerekiyor. Bununla birlikte, ilanda belirtilen diğer şartları da dikkate almak gerekiyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ'NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!

Kastamonu Üniversitesi, kamu kurumları arasında sözleşmeli personel alımı için duyuru yaparak dikkatleri üzerine çekti. Üniversitenin rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı gerçekleştiri

Kastamonu Üniversitesi, Rektörlüğü ve ilgili birimlerinde çalışacak sözleşmeli personel alımı için başvurular resmen başladı. Başvuruların 19 Mart 2024 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlandı ve son başvuru tarihi 2 Nisan 2024 mesai bitimi olarak belirlendi.

Başvuruların yapılacağı adres Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'dır. Başvuru adresi şu şekildedir: Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No: 19 Merkez- Kuzeykent / KASTAMONU.

Adayların başvuru yaparken, müracaat formunu ve ilanda belirtilen pozisyon için gereken tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve belirtilen süre içinde Kastamonu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvuruların kabul edilmeyeceği konusunda adaylar uyarıldı. Ayrıca, posta yoluyla yapılan başvuruların da kabul edilmeyeceği belirtildi.

Başvuru süreci ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgilere Kastamonu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden veya ilan metninden ulaşılabilir. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen tarihler ve şartlar çerçevesinde başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir.

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