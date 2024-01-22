Bu isimlerden Türkiye'de sadece 1 tane var! Çocuklara isim verirken dikkat!

Türkiye'de bebeklere verilen isimler, 2022 yılında bir kez daha merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 milyon 22 bin 737 bebek dünyaya gelirken, bu bebeklere verilen isimlerde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Erkek bebekler arasında 2022'nin en popüler ismi, 8 bin 366 kez tercih edilen "Alparslan" oldu. Onu sırasıyla 6 bin 303 kez tercih edilen "Yusuf" ve 5 bin 72 kez tercih edilen "Miraç" izledi. Bu isimleri, Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.





Kız bebeklerde ise "Zeynep" ismi zirvede yer aldı ve 8 bin 870 kez tercih edildi. Onu 6 bin 854 kez tercih edilen "Defne" ve 6 bin 833 kez tercih edilen "Asel" izledi. Zeynep'i sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

Ancak dikkat çeken bir başka nokta, Türkiye genelinde sadece 1 kişide bulunan isimler oldu. Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri, bu özel kategoride yer aldı. Bu isimler, Türkiye'nin isim zenginliğini ve çeşitliliğini gösteriyor. Bebek isim tercihleri, kültürel ve bölgesel özellikleri de yansıtarak her yıl farklılık göstermeye devam ediyor.