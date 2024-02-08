Bu köy yolundaki trafik resmindeki gizli hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı! Sadece dahiler tek bakışta buluyor

Gözlem testi: Bu meydan okumada bir köy yolunun görüntüsündeki gizli hatayı tespit etmeye çalışın. 8 saniyede onu fark edebilecek misiniz? Kolay değil ama yapabilirsin! Sadece dahilerin bulabildiği hatayı bulabilir misin? Eğlenceli oyunlar ve bulmacalar çözmekten hoşlanıyorsanız, bu zeka oyunu tam size göre çünkü bu test analitik becerilerinizi test edecek!

Bu köy yolundaki trafik resmindeki gizli hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı! Sadece dahiler tek bakışta buluyor
Yayın Tarihi:

Bir köy yolundaki trafik görüntüsündeki gizli hatayı 8 saniyede fark edebilir misiniz?

Bulmacalar, beyninizi benzersiz şekillerde harekete geçirirken yaratıcılığınızı keşfetme fırsatı sunar. Bu oyunlar, zaman kısıtlaması getirerek basit bir bulmacayı ilgi çekici bir deneyime dönüştürür.

Cevabı keşfetmek çoğu zaman alışılmadık düşünmeyi ve zorluğa farklı bir açıdan yaklaşmayı gerektirir.

Bu yüzden size, resimde gizli olan hatayı olabildiğince hızlı bir şekilde tanımlamanız gereken bir bulmaca sunuyoruz.

Gözlem ve düşünme becerilerinizi değerlendirmek ister misiniz?

zeka testi

Yukarıdaki resimde araba ve sepetli bir köy yolunu görebilirsiniz. Resmin arka planında ise bir ev ve ağaçlar var.

Ancak görüntüde gizli bir hata var.

Bu hatayı bulmak için soruyu yanıtlamadan önce resme yakından bakın; çünkü çözüm basit ama incelikli.

zeka testi

Bu bulmacanın cevaplarının sorunun hemen altında verildiğini unutmayın, bu nedenle hile yapmaktan kaçınmak için çok fazla kaydırmadığınızdan emin olun!

Zaman uçup gidiyor! Acele et

3…

2… 

Ve 

1. 

Süre doldu.

zeka testi

İyi mi, buldun mu?

Eğer hala hatayı tespit edemediyseniz işte size bir ipucu: Hata iki araçtan biriyle ilgilidir.

Bulmacanın çözümü:

Bu meydan okumada bir köy yolu görüntüsünde gizli olan hatayı tanımlamanız gerekir.

Şimdi görüntüyü tekrar yakından inceleyin ve bir sorun olup olmadığını belirlemeye çalışın.

Yanlış bir şey fark ettiniz mi? İlk başta her şeyin normal olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak birkaç dakika sonra görüntüdeki gerçek hatayı tespit edebileceksiniz.

Aramayı bırakmak istiyorsanız işte yanıt:

Sepet motosikletin yanlış tarafında.

zeka testi

Bu tür bulmacalar matematik becerisi gerektirmez, ancak basit bir bilgi ve düşünme testidir. Ancak cevabı çabuk bulmak iyi hissettiriyor.  

Öne Çıkanlar
Kahvaltı salonları leziz pişiyi böyle yapıyormuş! Puf puf kabaran pişi tarifi Kahvaltı salonları leziz pişiyi böyle yapıyormuş! Puf puf kabaran pişi tarifi
Bankadan nakit avans çekenin etekleri tutuşacak! Kimse bu kadarını beklemiyordu Bankadan nakit avans çekenin etekleri tutuşacak! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak
Çok Okunanlar
KPSS’siz Sınavsız TYP Personel Alımı! İŞKUR Az Önce 21 Şehirde İlan Açtı: İstanbul, Antalya, Uşak, Muş, Aydın, Edirne... KPSS’siz Sınavsız TYP Personel Alımı! İŞKUR Az Önce 21 Şehirde İlan Açtı: İstanbul, Antalya, Uşak, Muş, Aydın, Edirne... Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta KPSS şartsız iş kapısı açıldı! Kızılay üniversite diplomasıyla geleni bu kadroya alacak! KPSS şartsız iş kapısı açıldı! Kızılay üniversite diplomasıyla geleni bu kadroya alacak! Önlisans mezunlarına yüksek maaş ile iş fırsatı! Tarım ve Orman Bakanlığı 1484 personel alım ilanı yayımladı Önlisans mezunlarına yüksek maaş ile iş fırsatı! Tarım ve Orman Bakanlığı 1484 personel alım ilanı yayımladı