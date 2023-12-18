Bu mesleği yapanlar diken üstünde: Yapay zeka sizi işsiz bırakabilir!

Yapay zeka kullanımı giderek artıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPAY ZEKA İŞİNİZİ ELİNİZDEN ALABİLİR

Yapay zeka hayatın neredeyse her alanında kullanılmaya devam ediyor. Microsoft yapay zeka kullanımı sebebiyle 10 in kişinin işten çıkarılmasını düşünmeye başlamışken yapay zekanın birçok mesleğin yerini tutması bekleniyor. Konu ile ilgili Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk şu açıklamaları yaptı; 'İnsandan veri almadan haber üretiminin gazetecilik olmayacağına inanıyorum. Yapay zeka denen teknoloji tamamen algoritmadan ibaret. Bazen tıklanma olması için sırf haber olsun diye ve internet sitelerinde daha uzun süre dursun diye üretilmiş içerikler olabiliyor. Yine de bu içeriklerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekiyor.





Ancak gelecek zamanlarda yapay zeka insan yerini alabilir, tıpkı insan gibi algoritmadan bağımsız şekilde karar alırsa bu durumlarda olası tehdit ve tehlikeler konuşulabilir. Algoritmalar şu an yalnızca dijital ortamlarda olan verileri talebe göre değerlendirebilir. Ama yapay zekanın eldeki verileri kategorize etmek, haber metnine çarpıcı bir başlık seçmek gibi becerilerinde yardım istemek, gazeteci tarafından toparlanan haber metninden ön plana çıkabilecek spot cümle seçimleri, fotoğraflarda en çarpıcı olanları seçmek gibi durumlarda destek alınması uygun olabilir. Bazı alanlarda gazetecilerden daha hızlı ve daha doğru haber üretilebiliyor. Yani gazetecilik açısından kaygı duyulmasına gerek yok, toplumun bilgi ve haber ihtiyacına bakıldığı zaman olumlu bir gelişme bile denebilir. Türkiye'de yaygın şekilde kullanılan kopyala yapıştır gazeteciliği yapan editörler işsiz kalabilir. Yayımlanan haberi kopyalayıp yapıştırmak için insan gazeteciye ihtiyaç duyulmaması gayet normal.'