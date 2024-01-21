Bu püf noktası klozetteki çamaşır suyuyla geçmeyen lekeleri bile çıkarıyor!

- Limon Suyu ile Sirke Karışımı: Bir bardak limon suyunun içine bir bardak sirke dökün ve bu karşımı tuvalete dökün. Sirke ve limon kireç ve lekelerin çözülmesi durumuna yardımcı olur. Bir süre sonra fırça yardımıyla tuvaleti temizleyin.

- Karbonat ile Sirke: Tuvalete biraz karbonat ve sirke dökün ve kirli alanları fırçalayın. Bu karışım lekelerin temizlenmesinde etkilidir.

- Sirkeli Buhar: Sirkeyi ısıtın ve tuvalete püskürtün. Sirkeden çıkan buhar lekeyi çözecek ve temizliği kolaylaştıracaktır.





- Klor İçeren Temizlik Ürünleri: Klor içeren temizlik ürünleri de koyu lekeler üzerinde oldukça etkilidir. Fakat bu tür ürünleri kullanırken çok dikkat etmeli ve mutlaka eldiven kullanmalısınız.

Yukarıda bahsettiğimiz tuvalet temizleme yöntemlerini uygulayarak lekeleri çıkarabilirsiniz. Temizlik ürünlerinin kullanımı sırasında dikkatli olmalı ve etiketindeki talimatlara uymalısınız. Ayrıca tuvaleti düzenli olarak temizleyerek hijyenik bir ortam yaratabilirsiniz.