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Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Evde pastane usulü açma hazırlarken, püf noktalarını uygulayarak, pastanedeki lezzeti aratmayacak açmalar yapabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 14:14
Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Evde yapacağınız açmalar, pastane çeşitlerini aratmayacak kadar lezzetli olabilir; çünkü pastane usulü açmalar, mis gibi kokusu ve eşsiz lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir.

AÇMA TARİFİ

İşte pastane usulü açma yapmanın incelikleri:

Malzemeler:

• 1 su bardağı süt

• 1 su bardağı su

• 1 paket yaş maya

• 1 yumurta

• Un

• 5 çorba kaşığı toz şeker

• 3 çay kaşığı tuz

• 1 su bardağı sıvı yağ (isteğe bağlı)

• Çörek otu

• Zeytin ezmesi

• Peynir

EVDE AÇMA TARİFİ

AÇMA NASIL HAZIRLANIR?

Su ve sütü ılık hale getirip bir kapta birleştirin. Mayısayı ve şekeri ekleyip kabarcıklar oluşana kadar 15 dakika bekleyin. Sonra sıvı yağı, tuzu ve yumurta akını ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru örtülü bir şekilde yarım saat dinlendirin.

Sonrasında, hamurdan küçük parçalar koparıp avucunuzla düzleştirin ve içlerine istediğiniz malzemeleri yerleştirin. Tezgaha avuç içiyle ileri geri hareketler yaparak hamuru uzun şeritler haline getirin, sonra ters çevirip bükerek açma şeklini verin. Hazırladığınız açmaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengini alana kadar pişirin.

 

 

 

 

 

 

 

 

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