Bugatti'nin son bombası 'Kızıl Ejdarha' ortamı yaktı geçti! 1.578 beygir gücünde, 0'dan 200'e 5.8 sn'de çıkan araçın fiyatı dudak uçuklattı

Bugatti Chiron Super Sport “Kırmızı Ejderha” Kırmızı Karbon Fiber Kaplamasıyla Göz Kamaştırıyor

Bugatti, Chiron Super Sport modelinin özel olarak tasarlanmış yeni bir versiyonunu tanıttı. “Kırmızı Ejderha” adı verilen bu muhteşem hiper otomobil, kırmızı renkli karbon fiber bir kaplamaya sahip. Bugatti, bu kaplamayı yaparken hiçbir ayrıntıyı atlamamış. Kırmızı Ejderha’nın harika özelliklerinden bazıları şunlar:





Dışarıda Nocturne adı verilen ince siyah detaylar, kırmızı karbon fiber kaplamayla mükemmel bir uyum sağlıyor.

Siyah boyalı hafif beş kollu jantlar, kırmızı fren kaliperleriyle birlikte Super Sport çizgilerini tamamlıyor.

İçeride ise Blanc (beyaz) koltuklar ve kapı panelleri, Hot Spur adı verilen kırmızı renkli el dikişi ve Beluga Black halılarla birlikte sportif bir kontrast yaratıyor.

Entegre başlıklı koltuklarda “Chiron Super Sport” nakışı, dikiz aynası ise dış renkle uyumlu olarak boyanmış.

Bu araç, 8.0 litrelik W16 dört turbo motorla donatılmış. Bu motor, akıl almaz 1.578 beygir güç ve 1.180 lb-ft tork üretiyor. Uzun arka kısım (normal Chiron’dan 9.84 inç daha uzun), yüksek hızlarda daha iyi stabilite sağlıyor. Sonuç olarak, Super Sport’un maksimum hızı 273 mil/saat.





Bugatti Chiron Super Sport Nedir?

Bugatti Chiron Super Sport, Bugatti’nin hiper otomobil segmentindeki en son ürünüdür. Chiron Super Sport, hem performans hem de lüks açısından sınırları zorlayan bir araçtır. Bugatti, bu modeli sadece 80 adet üreteceğini açıklamıştır. Bu da Chiron Super Sport’un ne kadar özel ve nadir bir otomobil olduğunu göstermektedir.

Bugatti Chiron Super Sport’un Özellikleri Nelerdir?

Bugatti Chiron Super Sport’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, aerodinamik tasarımıdır. Aracın arka kısmı, normal Chiron’a göre daha uzun ve daha düzdür. Bu da hava akışını iyileştirerek sürtünmeyi azaltır. Ayrıca aracın ön kısmında da hava girişleri, splitterler ve kanatlar bulunur. Bu unsurlar, aracın yol tutuşunu ve yön değiştirme kabiliyetini artırır.

Bugatti Chiron Super Sport’un bir diğer önemli özelliği ise motorudur. Aracın kalbinde, 8.0 litrelik W16 dört turbo motor yer alır. Bu motor, 1.578 beygir güç ve 1.180 lb-ft tork üretir. Bu sayede araç, 0’dan 100 km/saate 2.4 saniyede, 0’dan 200 km/saate 5.8 saniyede ve 0’dan 300 km/saate 12.1 saniyede ulaşabilir. Aracın maksimum hızı ise 440 km/saattir.





Bugatti Chiron Super Sport’un son olarak lüks ve konfor özelliklerinden bahsetmek gerekir. Aracın iç mekanı, en kaliteli malzemelerle donatılmıştır. Deri, karbon fiber, alüminyum ve titanyum gibi malzemeler, aracın hem şık hem de sağlam olmasını sağlar. Aracın kokpitinde, dijital göstergeler, dokunmatik ekranlar, ses sistemi ve klima gibi özellikler bulunur. Aracın koltukları ise hem rahat hem de destekleyicidir. Ayrıca aracın koltukları, kapı panelleri, direksiyon simidi ve vites topuzu gibi kısımları, müşterinin isteğine göre kişiselleştirilebilir.

Bugatti Chiron Super Sport’un Fiyatı Ne Kadardır?





Bugatti Chiron Super Sport’un fiyatı, 3.9 milyon euro olarak açıklanmıştır. Bu fiyat, Türkiye’deki vergiler ve kur farkı nedeniyle yaklaşık 50 milyon TL’ye denk gelmektedir. Bu fiyat, Chiron Super Sport’u Türkiye’deki en pahalı otomobillerden biri yapmaktadır. Ancak bu fiyat, aracın standart versiyonu içindir. Aracın kişiselleştirilmesi durumunda, fiyat daha da artabilir.

Bugatti Chiron Super Sport Nereden Alınabilir?

Bugatti Chiron Super Sport, sadece 80 adet üretileceği için, bu aracı almak oldukça zordur. Bugatti, bu aracı sadece seçkin müşterilerine sunmaktadır. Bu müşteriler, Bugatti’nin özel davetlisi olarak aracı sipariş edebilirler. Aracın teslim süresi ise yaklaşık 2 yıldır. Bu süre zarfında, aracın her ayrıntısı müşterinin isteğine göre hazırlanır.

Bugatti Chiron Super Sport, Türkiye’de resmi olarak satılmamaktadır. Ancak bu aracı yurtdışından getirmek mümkündür. Bunun için, aracın fiyatının yanı sıra, vergi, sigorta, nakliye ve gümrük masraflarını da ödemek gerekir. Bu masraflar, aracın fiyatını daha da artırabilir. Ayrıca aracın Türkiye’deki yasal prosedürlere uygun olması için de bazı işlemler yapmak gerekir.

Bugatti Chiron Super Sport, Türkiye’de henüz görülmemiş bir araçtır. Ancak bu aracın bir benzeri, Singapur’da bir müşteriye teslim edilmiştir. Bu araç, “Kırmızı Ejderha” adıyla anılmaktadır. Bu araç, kırmızı renkli karbon fiber kaplamasıyla dikkat çekmektedir.