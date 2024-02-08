Bulaşık makinesine girmemesi gereken 14 eşya ve nedenleri!

Bulaşık Makinesine Koymamanız Gereken 14 Şey

Bulaşık makinesi, mutfakta işimizi kolaylaştıran bir cihazdır. Ancak bulaşık makinesine koyduğumuz bazı eşyalar, hem kendilerine hem de makineye zarar verebilir. Bu yüzden bulaşık makinesine uygun olmayan eşyaları elde yıkamak daha sağlıklı ve ekonomik olacaktır. Bulaşık makinesine koymanın sakıncalı olduğu eşyalar nelerdir? İşte size bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken 14 şey:

1. Keskin Bıçaklar

Bulaşık makinesi, bıçakların keskinliğini azaltabilir. Bu yüzden şef bıçakları gibi keskin bıçakları elde yıkamak daha iyi bir seçimdir. Bıçakları bulaşık makinesine koyarsanız, hem bıçaklarınızın ömrü kısalır hem de makineyi boşaltırken kendinizi yaralayabilirsiniz. Bıçaklarınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız, Çatal Kaşık Bıçak Grubu ürünlerimize göz atabilirsiniz.

2. İçi Boş Saplı Bıçaklar

Bulaşık makinesindeki yüksek ısı, içi boş saplı bıçakların yapıştırıcısını eritebilir ve bıçak sapının parçalanmasına neden olabilir. Bu yüzden bu tip bıçakları da elde yıkamak gerekir. Bıçaklarınızı korumak için el ile yıkama yöntemini tercih edin.

3. Yapışmaz Tencere ve Tavalar

Bulaşık makinesine koymanın uygun olmadığı bir diğer eşya da yapışmaz tencere ve tavalar. Eğer üretici firma, bulaşık makinesinde yıkanabileceğini belirtmediyse, yapışmaz kaplamalı tencere ve tavaları makineye koymayın. Çünkü bulaşık makinesi, yapışmaz kaplamayı zamanla aşındırabilir, soyulmasına ve yapışmaz özelliğini kaybetmesine yol açabilir. Yapışmaz tencere setleri için Hisar pişirme grubu ürünlerini inceleyebilirsiniz.

4. Demir Döküm Mutfak Ürünleri

Demir döküm tava ve tencereler, bulaşık makinesine asla girmemeli. Çünkü bulaşık makinesi, demir dökümün üzerindeki yapışmaz yüzeyi yok edebilir ve demir dökümün paslanmasına sebep olabilir. Bu ürünleri sadece su ve yumuşak bir süngerle yıkayın. Demir döküm tava ve tencereler, doğru kullanıldığında uzun yıllar dayanabilir.

5. Metal Süslemeli Porselen

Porselenler, genellikle bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak porselenlerinizde metalik desenler veya süslemeler varsa, bunları elde yıkayın. Aksi takdirde, bulaşık makinesi metalik süslemeleri zarar verebilir. Ayrıca, porselenlerinizin bulaşık makinesinde kırılmaması için dikkatli bir şekilde yerleştirin.

6. Antikalar ve Diğer Hassas Ürünler

El üflemeli cam, antika gibi hassas ürünler, bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekenlerdendir. Bu ürünler çok değerli veya aile yadigarı ise, elle yıkamak daha güvenli olacaktır.

7. El boyaması Seramik ve Seramik

Bulaşık makinesine koymanın sakıncalı olduğu bir diğer eşya da el yapımı ürünler. Bu ürünlerin sanatsal değerini korumak istiyorsanız, elle yıkayın. Bulaşık makinesi, el boyaması seramik ve seramiklere zarar verebilir, boyalarını solmasına veya çatlamasına neden olabilir.

8. Kristaller

Kristaller, bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken bir başka eşyadır. Çünkü bulaşık makinesi, kristallerin zamanla aşınmasına (bulutlu ve çizik hale gelmesine) yol açabilir. Kristallerinizi korumak için üreticinin talimatlarını takip edin.

9. Altın Renkli Sofra Takımı

Altın renkli sofra takımı, şık ve gösterişli bir mutfak aksesuarıdır. Ancak, bulaşık makinesinde yıkamak, altın rengini kaybetmesine veya solmasına neden olabilir. Ayrıca, altın detaylar da aşınabilir ve zarar görebilir. Bu yüzden, altın renkli sofra takımınızı elde yıkamak en iyisidir. Böylece, sofra takımınızın parlaklığını ve kalitesini koruyabilirsiniz.

10. Düdüklü Tencere Kapakları

Düdüklü tencere kapakları, hem ocak üstü hem de elektrikli modeller için geçerlidir. Bu kapakları bulaşık makinesinde yıkamak, regülatör veya emniyet valfleri gibi önemli parçaların tıkanmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Bu da, düdüklü tencerenizin çalışmasını etkileyebilir. Bu nedenle, düdüklü tencere kapaklarınızı, contalarınızı ve tencerelerinizi ılık sabunlu suda elle yıkamanız gerekir. Sonra da iyice durulayıp kurulayın. Kapakları yerine takmayın, çünkü conta sıkışabilir ve tencerenizi kullanılamaz hale getirebilirsiniz.

11. Alüminyum Tencere

Alüminyum tencere, hafif ve dayanıklı bir mutfak eşyasıdır. Ancak, bulaşık makinesinde yıkamak, alüminyumun yüzeyinde lekeler oluşmasına ve bulaşık deterjanlarının finişini donuklaştırmasına neden olabilir. Tek kullanımlık alüminyum pasta tavaları gibi eşyaların görünümünü önemsemiyorsanız bile, bunları bulaşık makinesine koymayın. Çünkü, yıkama sırasında hareket ederek diğer eşyalara çizikler atabilirler. Bunun yerine, bazı paslanmaz çelik tencere ve tavalar gibi bulaşık makinesinde yıkanabilen eşyaları tercih edin. Ancak, bunları yıkamadan önce üreticinin talimatlarını okuduğunuzdan ve bulaşık makinesini hemen çalıştırmadığınızdan emin olun.

12. Ahşap Ürünler

Ahşap ürünler, doğal ve sıcak bir mutfak dekorasyonu sağlar. Ancak, bulaşık makinesinde yıkamak, ahşabın çözülmesine ve çatlamasına neden olabilir. Ahşap kesme tahtaları ve ahşap saplı mutfak gereçleri, bulaşık makinesinde yıkandığında kaplamaları zarar görebilir ve parçalanabilir, şişebilir. Bu da, hem görünümlerini hem de işlevlerini bozabilir. Bu yüzden, ahşap ürünlerinizi elde yıkamanız ve ürün ömürlerini uzatmanız tavsiye edilir.

13. Birçok Plastik Türü

Plastik eşyalar, ucuz ve pratik bir mutfak seçeneğidir. Ancak, bulaşık makinesinde yıkamak, plastiklerin erimesine veya bozulmasına neden olabilir. Bu da, hem sağlığınızı hem de bulaşık makinenizi tehlikeye atabilir. Bu nedenle, "bulaşık makinesinde yıkanabilir" olarak işaretlenmemiş plastik eşyaları bulaşık makinesine koymayın. "Bulaşık makinesinde yıkanabilir" etiketli ürünleri ise sadece üst rafa yerleştirin. Aksi takdirde, ısıtma elemanı ürünleri eritebilir ve diğer eşyalara zarar verebilir.

14. Yalıtımlı Sürahi, Seyahat Kupaları, Çaydanlıklar

Yalıtımlı sürahi, seyahat kupaları ve çaydanlıklar, içeceklerinizi sıcak veya soğuk tutmanın harika bir yoludur. Ancak, bulaşık makinesinde yıkamak, yalıtımın bozulmasına ve vakum contasının hasar görmesine neden olabilir. Bu da, eşyalarınızın yalıtım özelliklerini kaybetmesine ve sızdırmasına neden olabilir. Bu yüzden, yalıtımlı sürahi, seyahat kupaları ve çaydanlıklarınızı elle yıkamanız en iyisidir. Kaliteli çay potları, çaydanlıklar bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekenlerdendir. Hisar çay potlarını ve Çaydanlık seçeneklerini sitemizden inceleyebilirsiniz.