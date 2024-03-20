Bist 100
8.955,12 0%
DOLAR
32,38 0,1%
EURO
35,29 0,27%
ALTIN
2.234,62 0,06%

Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan sorunlar uzun süreden beri gündemde yer alıyor. Kiracılar yüksek kiralardan şikâyet ederken, ev sahipleri de evlerini daha yüksek fiyatlara kiralamanın yollarını arıyor. İşte bunun gibi daha birçok problemin ortadan kalkması için yeni adımlar atılmaya başlanıyor. Tüm ayrıntılar haberimizde…

Yayın Tarihi: 20.03.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 19:37
Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira zamları ve yüzde 25 zam kuralı gibi konularda anlaşmazlıklar sürüyorken bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…

kargo

EV SAHİPLERİ BUNU BİR KEZ BİLE YAPARSANIZ YANDINIZ! 90 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR SAKIN YAPMAYIN

Kiralık daire fiyatlarının artmasıyla birlikte kiracılar ile mülk sahipleri arasında yaşanan sorunlara her geçen gün yeni bir sorun daha ekleniyor. İnsanlar kiralık daire bulmakta zorlanıyorsa ev sahipleri de bazı noktalarda seçici davranacak. Ev sahiplerine cezalar açıklanırken, evini kiralarken kiracılar arasında ayrımcılık yapanlara da uyarılarda bulunuldu.

Konut kiralarında hızlı artışlarla karşı karşıya kalan hükümet, kira artışlarına yüzde 25 oranında üst sınır getirdi. Ev sahipleri mevcut kiracılarda yüzde 25'e kadar artış yapabilirken, yeni sözleşmelerde herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Cezai yaptırımlarla ilgili gündeme getirilen bir diğer konu ise, yeni sözleşmeyle ev kiralayacak ev sahiplerinin kiracı seçiminde dikkat ettikleri sorularla ilgili konular tekrar gündeme geldi.

KİRACI SEÇERKEN BUNLARI YAPAN EV SAHİBİNE 90 BİN TL CEZA VERİLİYOR

Kiracılar ile ve sahipleri arasındaki ‘kira’ krizi devam ederken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, medeni hal, cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, medeni hal, servet, din, dil, engellilik gibi durumlar nedeniyle evini bu kişilere kiraya vermeyen mülk sahiplerine idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

TİHEK Başkanı Kılıç, kiracı olmayanların ayrımcılık nedeniyle ihlal kararı vermesi durumunda 90 bin liraya kadar para cezası uygulama yetkisine sahip olduğunu belirtti. Benzer yaptırımların uygulandığına dikkat çeken TİHEK Başkanı Kılıç, söz konusu yaptırımların emlakçılara da uygulandığını söyledi.

"Bekara, öğrenciye kiralık daire verilemez" gibi ifadelerin yer aldığı reklamlara soruşturma açıldığı bildirilse de, bireyler arasında ayrımcılık yapılması halinde ödenecek para cezasının 90 bin lirayı geçebileceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

Emeklilere ilaç gibi gelecek nakit ödeme! 19 20 21 Mart tarihlerinde 14.000 TL trink ödeme

Emeklilere ilaç gibi gelecek nakit ödeme! 19 20 21 Mart tarihlerinde 14.000 TL trink ödeme

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evin tüm ihtiyaçları BİM'de ucuza satılacak! Düdüklü tencereden, ankastre sete 22 Mart'ta geliyor
2
Kamu kurumlarına on binlerce personel alınacak! KPSS'li KPSS'siz bekçi, büro personeli, memur...
3
Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar
4
Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!
5
Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı
6
İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin
7
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Emeklilere ilaç gibi gelecek nakit ödeme! 19 20 21 Mart tarihlerinde 14.000 TL trink ödeme

Evin tüm ihtiyaçları BİM'de ucuza satılacak! Düdüklü tencereden, ankastre sete 22 Mart'ta geliyor

Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar

Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

2 LT Ayçiçek Yağı 1 LT fiyatına satılacak: Tam o saatte raflarda yerini alacak

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

18-45 yaş arası kadınlar IBAN'dan kontrol edecek! Sadece onlara 200 bin lira ödenecek

Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa