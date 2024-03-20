Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira zamları ve yüzde 25 zam kuralı gibi konularda anlaşmazlıklar sürüyorken bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…







EV SAHİPLERİ BUNU BİR KEZ BİLE YAPARSANIZ YANDINIZ! 90 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR SAKIN YAPMAYIN

Kiralık daire fiyatlarının artmasıyla birlikte kiracılar ile mülk sahipleri arasında yaşanan sorunlara her geçen gün yeni bir sorun daha ekleniyor. İnsanlar kiralık daire bulmakta zorlanıyorsa ev sahipleri de bazı noktalarda seçici davranacak. Ev sahiplerine cezalar açıklanırken, evini kiralarken kiracılar arasında ayrımcılık yapanlara da uyarılarda bulunuldu.

Konut kiralarında hızlı artışlarla karşı karşıya kalan hükümet, kira artışlarına yüzde 25 oranında üst sınır getirdi. Ev sahipleri mevcut kiracılarda yüzde 25'e kadar artış yapabilirken, yeni sözleşmelerde herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Cezai yaptırımlarla ilgili gündeme getirilen bir diğer konu ise, yeni sözleşmeyle ev kiralayacak ev sahiplerinin kiracı seçiminde dikkat ettikleri sorularla ilgili konular tekrar gündeme geldi.

KİRACI SEÇERKEN BUNLARI YAPAN EV SAHİBİNE 90 BİN TL CEZA VERİLİYOR

Kiracılar ile ve sahipleri arasındaki ‘kira’ krizi devam ederken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, medeni hal, cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, medeni hal, servet, din, dil, engellilik gibi durumlar nedeniyle evini bu kişilere kiraya vermeyen mülk sahiplerine idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

TİHEK Başkanı Kılıç, kiracı olmayanların ayrımcılık nedeniyle ihlal kararı vermesi durumunda 90 bin liraya kadar para cezası uygulama yetkisine sahip olduğunu belirtti. Benzer yaptırımların uygulandığına dikkat çeken TİHEK Başkanı Kılıç, söz konusu yaptırımların emlakçılara da uygulandığını söyledi.

"Bekara, öğrenciye kiralık daire verilemez" gibi ifadelerin yer aldığı reklamlara soruşturma açıldığı bildirilse de, bireyler arasında ayrımcılık yapılması halinde ödenecek para cezasının 90 bin lirayı geçebileceğini söyledi.