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Bursa Bıçak Müzesi Törenle Açıldı: Bıçakçılık Geleneği Geleceğe Taşınıyor

Bursa Bıçak Müzesi, bıçakçılık geleneğini tanıtmak için açıldı. Uluslararası Bursa Bıçak Festivali hazırlıkları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:54
Bursa Bıçak Müzesi Törenle Açıldı: Bıçakçılık Geleneği Geleceğe Taşınıyor

Bursa Bıçak Müzesi, kentin köklü bıçakçılık geleneğini gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle Balibey Han'da düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen müze, animasyonlar, dijital içerikler, etkileşimli sunumlar ve uygulamalı anlatımlarla ziyaretçilere benzersiz bir müze deneyimi sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaptığı açıklamada, müzenin Bursa'nın bıçakçılık geleneğini geleceğe taşıyacağını ifade etti. Bozbey, Bursa’nın bıçaklarının, tarihi ve kültürel değerinin yeterince tanıtılmadığını belirterek, “Bıçaklarımız, yüzyıllar boyunca Bursa'nın çeliğiyle, emeğiyle ve ustalığıyla şekillendi. Artık modern bir müzede bu geçmişin birikimini sergiliyoruz” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk üç katlı hanı olan Balibey Han’ın üçüncü katında açılan Bursa Bıçak Müzesi, hem mekânın tarihi ruhunu yaşatıyor hem de köklü zanaat geleneğini günümüz teknolojisiyle buluşturuyor. Bozbey, 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nin, sanat ve zanaatın bir araya geleceği, bilginin paylaşılacağı bir platform olacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa bıçağının geleneksel Türk el sanatlarının önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, Bozbey’e yapılacak çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Zeybek, müze ve festival ile birlikte Bursa'daki bıçak sanatının yeniden hak ettiği yere geleceğine inandığını dile getirdi.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ de müzenin açılışının, Bursa'nın ruhunu taşıyan bıçakçılık sanatını gelecek nesillere aktarmak adına kıymetli bir adım olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Bozbey ve protokol üyeleri, kurdeleyi keserek Bursa Bıçak Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine ayrıca CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, CHP Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentin önemli değerlerinden olan bıçakçılık geleneğini gelecek...

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentin önemli değerlerinden olan bıçakçılık geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan Bursa Bıçak Müzesi, Balibey Han'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentin önemli değerlerinden olan bıçakçılık geleneğini gelecek...

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentin önemli değerlerinden olan bıçakçılık geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan Bursa Bıçak Müzesi, Balibey Han'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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