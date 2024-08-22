Sayıştay Başkanlığı 39 Bin 450 TL Maaşlı Memur Alımında KPSS Şartını Kaldırdı: Başvuru Şartları, Tarihleri ve Detaylar

Sayıştay Başkanlığı, 2024 yılı için memur alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, 25 Denetçi Yardımcısı kadrosu için başvuru süreci 21 Ağustos 2024 tarihinde başladı. Resmi Gazete'de 22 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ilan ile duyurulan alımda, adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Ancak, başvuru yapan adaylar eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakat sürecine tabi tutulacak.

Başvuru Süreci Başladı!

Sayıştay Başkanlığı memur alımı için başvuru süreci 21 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve 28 Ağustos 2024'e kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü olarak 5 Eylül 2024 tarihi belirlenmiş durumda.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı alımı için başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre, adayların taşıması gereken temel nitelikler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adayların, kamu haklarından mahrum bulunmamaları şarttır. Sağlık Durumu: Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almalıdır. Suç Hükümlülüğü: Adayların herhangi bir suçtan hükümlü olmamaları gerekmektedir.

YAŞ ŞARTI VAR MI?

Adaylar için belirlenen yaş şartına göre, eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Bu durumda, 1 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabileceklerdir.

EĞİTİM ŞARTI

Denetçi Yardımcısı alımı için adayların aşağıdaki fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir:

Hukuk Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ayrıca, bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan mezun olan adaylar da başvuru yapabileceklerdir.

SAĞLIK ŞARTI

Adayların, denetçilik görevini sürekli olarak Türkiye’nin her yerinde yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.

KPSS ŞARTI YOK! ELEME SINAVI YAPILACAK

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılacak Denetçi Yardımcısı alımı için adaylardan KPSS şartı aranmamaktadır. Bunun yerine, adaylara Ankara'da bir eleme sınavı yapılacaktır.

ELEME SINAVI DETAYLARI

Tarih: 6 Ekim 2024

6 Ekim 2024 Yer: Ankara

Ankara Saat: 10.15 (Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır)

10.15 (Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır) Süre: Sınav süresi 140 dakika olacaktır.

Eleme sınavında, adaylara Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Alan Bilgisi Testi, İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe konularını içerecektir.

Testlerin değerlendirilmesinde şu ağırlıklar kullanılacaktır:

İktisat Testi: %12.5

Maliye Testi: %12.5

Hukuk Testi: %12.5

Muhasebe Testi: %12.5

Genel Yetenek Testi: %40

Genel Kültür Testi: %10

BAŞVURULAR İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru tarihleri 21-28 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Geç başvuru günü ise 5 Eylül 2024’tür. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan adaylar sınava katılma hakkını kaybedeceklerdir.

Sayıştay Başkanlığı’nın gerçekleştireceği Denetçi Yardımcısı alımı, özellikle KPSS şartı aranmaması nedeniyle dikkat çekmektedir. Adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları ve eleme sınavına yönelik hazırlıklarını sürdürmeleri önem arz etmektedir.