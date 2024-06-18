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En iyi köfte için bu tekniği deneyin! Sokak köftecilerinin özel formülü

Ustaların köfte sırrı ortaya çıktı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 13:59
En iyi köfte için bu tekniği deneyin! Sokak köftecilerinin özel formülü

Meğer bütün ustalar köfteyi bu şekilde pişiriyormuş! Sırrı bu yöntemde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÖFTE TARİFİ

Eğer yaptığınız köftenin hazır köfte gibi olmasını istiyorsanız çok basit yöntemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Köfte ustaları her zaman köfte pişirme şekline dikkat ederler. En iyi şekilde köfte yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Yarım kg dana kıyma, bir tane büyük kuru soğan, iki yemek kaşığı sıvı yağ, 

ustaların köfte tarifi

bir çay kaşığı kırmızı toz biber, iki çay kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. İlk olarak bir kabın içine kıyma alınır, üstüne sıvı yağ eklenir ve rendelenen soğanın suyu sıkılarak karışıma eklenerek iyice yoğrulur. Daha sonra dolapta dinlendirilir. Dinlendirildikten sonra köfteler şekillendirilir ve ısıtılan ızgarada bir tarafı pişirilir ve diğer tarafta pişirilir. Piştikten sonra isteğinize bağlı garnitürlerle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun! 

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